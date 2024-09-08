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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail saldırılarında 6 Filistinli öldü | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli öldü

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 6 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca Filistinli de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 19:25 Güncelleme: 08.09.2024 - 19:25
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        İsrail saldırılarında 6 Filistinli öldü
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        Gazze Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin güneyinde yer alan Sabra Mahallesi'nde Filistinli "Fahuri" ailesinin evine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

        Öte yandan El-Ehli Baptist Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail topçularının Gazze kentindeki Es-Samin Caddesi'nde bir binaya düzenlediği saldırıda ölen 2 Filistinlinin naaşı hastaneye getirildi.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 40 bin 972 Filistinlinin öldüğünü, 94 bin 761 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

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        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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