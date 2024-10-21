İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Refik Hariri Devlet Hastanesi çevresine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre, 4 kişi hayatı kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in başkent Beyrut'u hava saldırılarıyla hedef almaya başladığı belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut'un el-Avzai bölgesini ilk kez bombaladığı aktarılan haberde, Beyrut'un güneyindeki Hureyk Mahallesi'ne de hava saldırılarının düzenlendiği ifade edildi.

Haberde, Beyrut'un güneyindeki Cenah bölgesinde yer alan Refik Hariri Devlet Hastanesi yakınlarına da bir hava saldırısının düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Dün gece Hizbullah'a ait Karz-ı Hasen kurumu (faizsiz dayanışma) şubelerini hedef aldıklarını aktaran Hagai, ilerleyen saatlerde de Beyrut'un güneyine saldırılarını sürdüreceklerini ifade etti.

Diğer sözcü Daniel Hagari de dün gece Lübnan vatandaşlarına yaptıkları uyarıların ardından çoğu Beyrut'ta olmak üzere 20 noktayı vurduklarını kaydetti.

İsrail ordu sözcülerinden Avichay Adraee da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen bazı noktaları hava saldırılarıyla hedef alacaklarını belirtti.

Beyrut'taki bir hastanenin altında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın sığınak olarak kullandığı yeri tespit ettiklerini iddia eden Hagari, şöyle devam etti:

"Şu anda Hasan Nasrallah'ın Beyrut merkezindeki es-Sahil Hastanesinin altında özel sığınak olarak kullandığı yeri keşfettik. Bu sığınak içinde yüz milyonlarca dolarlık kağıt para ve altın tutuluyor. Bu paraların çoğu Lübnanlı vatandaşlardan alındı."

İSRAİL’İN LÜBNAN’DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 2 BİN 483 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.