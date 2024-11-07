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        Haberler Dünya İsrail polisi, Doğu Kudüs'te 2 Fransız jandarmayı gözaltına aldı - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Doğu Kudüs'te 2 Fransız jandarmaya gözaltı

        İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Fransa toprağı statüsündeki Pater Noster Kilisesi'nde 2 Fransız jandarmasını gözaltına aldığı bildirildi. İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Fransa toprağı statüsündeki Pater Noster Kilisesi'nde gözaltına aldığı ve ardından serbest bıraktığı 2 kişinin, Fransa Konsolosluk çalışanı olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 21:25 Güncelleme: 08.11.2024 - 00:40
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        Doğu Kudüs'te 2 Fransız jandarmaya gözaltı
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        İsrail basınında yer alan haberlere göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un Doğu Kudüs'teki Pater Noster Kilisesi'ne yapacağı ziyaret öncesi İsrail polisi ile Fransız jandarmalar arasında gerginlik yaşandı.

        Fransız jandarmalar, İsrail polisinin Fransa toprağı statüsünde olan Pater Noster Kilisesi'ne girmesini istemedi.

        Bunun üzerine İsrail polisi ile Fransız jandarmalar arasındaki gerginlik tırmandı.

        İsrail polisi, 2 Fransız jandarmayı gözaltına alarak polis aracıyla bölgeden götürdü.

        Öte yandan, Fransız jandarmaların gözaltına alındığı anlara ait görüntü sosyal medyada yayımlandı.

        Kayıtlarda, İsrail polisinin Fransız jandarmasını gözaltına almaya çalıştığı, Fransız jandarmanın da kendisine dokunulmamasını istediği duyuluyor.

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        Bunun üzerine İsrail polisinin kolunu sıktığı Fransız jandarmalardan birini yere yatırarak gözaltına aldığı kameraya yansıyor.

        Daha sonra 2 Fransız jandarma, polis aracına bindirilerek bölgeden götürülüyor.

        FRANSA'DAN AÇIKLAMA

        Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail güvenliği, Fransa mülkü olan Eleona'ya silahlı bir şekilde girdi. Bu sebeple buraya girmeyi reddettim." ifadelerini kullandı.

        Barrot, sonrasında 2 Fransa Konsolosluk çalışanının gözaltına alındığını ve ardından serbest bırakıldığını belirtti.

        Fransız Bakan, "Bölgede durumların yatıştırılması için çalışıyorken bu eylemleri şiddetle kınıyorum." açıklamasında bulundu.

        İsrail basınındaki haberlere göre, Barrot'nun Doğu Kudüs'teki Pater Noster Kilisesi'ne (Eleona) 7 Kasım'da yapacağı ziyaret öncesi İsrail polisi ile Fransız jandarmalar arasında gerginlik yaşanmıştı.

        Fransız jandarmalar, İsrail polisinin Fransa toprağı statüsünde olan Pater Noster Kilisesi'ne girmesini istememişti.

        İsrail polisi, 2 Fransız jandarmayı gözaltına alarak polis aracıyla bölgeden götürmüştü.

        Fransa Dışişleri Bakanlığı, 2 Fransız'ın serbest bırakıldığını açıklamıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #doğu kudüs
        #Fransa
        #israil
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