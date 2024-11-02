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        Haberler Dünya İsrail ordusunun Lübnan'ın Baalbek kentine saldırılarında son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybetti - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Lübnan'ın Baalbek kentine saldırılar: 52 ölü

        İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 52 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 01:23 Güncelleme: 02.11.2024 - 02:14
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        Lübnan'ın Baalbek kentine saldırılar: 52 ölü
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        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Baalbek kentini hedef alan saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

        İsrail'in saldırılarında Baalbek'te 52 kişinin hayatını kaybettiği, 72 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde İsrail ordusunun Baalbek'in el-Alak beldesindeki evi hedef alan saldırısında 4 kişiden oluşan ailenin tümünün yaşamını yitirdiği belirtildi.

        İsrail'in 23 Eylül'den beri saldırılar düzenlediği Baalbek kenti, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Lübnanlı yetkililer, daha önceki saldırılarda zarar gören kentteki tarihi eserlerin İsrail'in saldırıları sonucu yok olmasından endişe ediyor.

        İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 897 kişi öldü

        Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 897 kişi öldü, 13 bin 150 kişi yaralandı.

        Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

        Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

        İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da yüz binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye’ye göçtüğünü açıkladı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #israil
        #lübnan
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