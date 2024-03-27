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        Haberler Dünya İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırını bombalaması sonucu 12 kişi öldü

        İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırını bombalaması sonucu 12 kişi öldü

        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırı bombalaması nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu 12 Filistinli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 00:50 Güncelleme: 27.03.2024 - 00:50
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        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı: 12 ölü
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        Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Han Yunus'un batısında yer alan el-Mevasi bölgesini bombaladı.

        İsrail savaş uçaklarının, yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırını bombalaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 12 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

        Ayrıca, İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

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