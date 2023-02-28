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İsrail ordusu, güvenlik güçlerine saldıran Yahudi yerleşimcileri kınadı

İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler, İsrail güvenlik güçlerine saldırdı. İsrail ordusu, yazılı açıklamayla saldırıları kınadı

Giriş: 28.02.2023 - 04:04 | Güncelleme: ABONE OL
İsrail ordusundan Yahudi yerleşimcilere kınama
İsrail ordusundan Yahudi yerleşimcilere kınama
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AA

İsrail ordusu, Yahudi yerleşimcilerin, İsrail güçlerine yönelik saldırılarını kınadı.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin, Nablus'un batısındaki El-Gaz kavşağında İsrail askerlerini taşladığı belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, bir yerleşimcinin ise olay yerindeki bir İsrail subayını araçla ezmeye çalıştığı, askerlerin aracın tekerleklerine ateş açtığı ancak yerleşimcinin kaçmayı başardığı aktarıldı.

Ordunun açıklamasında, bir diğer yerleşimci grubun, Batı Şeria'daki Rimonim yerleşim birimi yakınlarında bir Filistinliye ait aracı taşladıkları sırada, buna engel olmaya çalışan bir komutanın üzerine yürüdüğü ve sözlü hakarette bulunduğu ifade edildi. İsrail güçlerinin, olaya karışan iki yerleşimciyi gözaltına aldığı belirtildi.

Şiddet eylemlerinin ve özellikle İsrail güçlerine yönelik olanların kınandığı açıklamada, İsrail ordusunun, Yahudiye ve Samiriye'de (Yahudilerce Batı Şeria için kullanılan isim) güvenliği, düzeni ve kanunu korumak için çalışmaya devam edeceği vurgulandı.

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yerleşimcilerin İsrail güçlerine saldırılarını değerlendirdi.

Gallant, "Yahudi isyancıların İsrail askerlerine saldırmasının yanlış ve çok tehlikeli olduğunu ve kanuna aykırı hareket edenlere müsamaha gösterilmeyeceğini" ifade etti.

BATI ŞERİA'DA ARTAN GERİLİM

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde pazar günü iki Yahudi yerleşimci silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Akşam saatlerinde ise yüzlerce Yahudi yerleşimci, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara beldesine gelerek Filistinlilere karşı toplu intikam saldırıları düzenlemişti.

Yerleşimciler, beldede gece boyu onlarca evi ve arabayı kundaklamış, Filistinlilere saldırmış, evlerini taşlamıştı.

Huvvara yakınlarındaki Zatara köyünde Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu 5 çocuk babası bir Filistinli hayatını kaybetmiş, olaylarda birçok Filistinli ise yaralanmıştı.

Dün de Batı Şeria'nın Eriha kenti yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda bir Yahudi yerleşimci öldürülmüştü.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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