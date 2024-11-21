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        Haberler Dünya İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine şiddetli hava saldırıları düzenledi - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Beyrut'un güneyine şiddetli hava saldırıları

        İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine gün boyu şiddetli hava saldırısı düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 19:52 Güncelleme: 21.11.2024 - 20:46
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        Beyrut'un güneyine şiddetli hava saldırıları
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        Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusunun, dalgalar halinde Dahiye'deki Hureyk, Hades ve Şiyah bölgelerini hedef alan 12 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

        Saldırıların ardından bölgede çok sayıda bina yerle bir olurken Dahiye semalarını toz ve duman bulutu kapladı.

        Beyrut'un güneyine yönelik saldırılarını sabaha karşı başlatan İsrail ordusu, gündüz ve akşama doğru da saldırılarını sürdürdü.

        Özellikle Şiyah bölgesinde düzenlenen bir saldırının çok şiddetli olduğu ve sesinin tüm Beyrut'ta yankılandığı aktarıldı.

        İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırıların ardından X hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah'a ait komuta merkezi, silah üretim tesisleri ve depolarını hedef aldıklarını öne sürdü.

        Her saldırı dalgası öncesinde X hesabından bazı binaların işaretli olduğu haritalar yayımlayarak saldırı tehdidinde bulunan Adraee işaretli binaların tahliye edilmesi ve en az 500 metre uzaklaşılması uyarısında bulunmuştu.

        Saldırı tehditlerinin ardından Beyrut'un güneyinde halkın evlerini hızlı bir şekilde tahliye etmesi adına uyarıda bulunmak için havaya ağır silahlarla ateş açılmıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #israil
        #Beyrut
        #lübnan
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