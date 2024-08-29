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        Haberler Dünya İsrail ordusu, İsraillilerin Cit köyüne saldırısını "terör olayı" olarak tanımladı | Dış Haberler

        İsrail ordusu, İsraillilerin Cit köyüne saldırısını "terör olayı" olarak tanımladı

        İsrail ordusu, 15 Ağustos'ta Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Cit köyüne yönelik saldırısını "kasıtlı olarak zarar vermeyi amaçlayan çok ciddi bir terör olayı" olarak tanımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 07:36 Güncelleme: 29.08.2024 - 07:36
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        İsrail'den "terör" itirafı
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        İsrail ordusu, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Cit köyüne 15 Ağustos'ta düzenlediği, bir Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan ve çok sayıda ev ve aracın ateşe verildiği saldırıyı köy sakinlerine "kasıtlı olarak zarar vermeyi amaçlayan çok ciddi bir terör olayı" olarak tanımladı.

        İsrail ordusu, 15 Ağustos'ta Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Cit köyüne yönelik saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma sonuçları hakkında açıklama yaptı.

        Açıklamada, Tümgeneral Avi Blunth'un "Bu, İsraillilerin Cit köyü sakinlerine kasıtlı olarak zarar vermeyi amaçladıkları çok ciddi bir terör olayıdır ve onları korumak için daha erken ulaşamayarak başarısız olduk." ifadelerine yer verildi.

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        Soruşturma sonuçlarının İsrail ordusunun bir Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan ve çok sayıda ev ve aracın ateşe verildiği saldırıları önlemekte "başarısız olduğunu" ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, olay yerine ilk ulaşan askerlerin İsrailli saldırganlara "yeterli müdahalede bulunmadığı" kaydedildi.

        Ayrıca, soruşturma kapsamında Cit köyü yakınlarındaki bir yerleşim birimdeki iki "yerel güvenlik gücünün" askeri üniformayla saldırı altındaki köye geldikleri ve "yetki alanları dışında hareket ettikleri gerekçesiyle" görevden alındığı bildirildi.

        İsrailli yerleşimcilerin saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetmişti

        İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine bağlı Cit köyüne Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetmiş, biri ağır yaralanmış, Filistinlilere ait 4 ev ile 6 araç ateşe verilmişti.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

        İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 662 Filistinli hayatını kaybetti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #israil
        #gazze
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