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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail ordusu Gazze'de 1 gazeteciyi daha öldürdü

        İsrail ordusu Gazze'de 1 gazeteciyi daha öldürdü

        Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail bombardımanında Filistinli bir gazetecinin daha öldürüldüğünü duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 02:46 Güncelleme: 18.12.2023 - 02:48
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        İsrail ordusu Gazze'de 1 gazeteciyi daha öldürdü
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        Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda ailesinin evini bombalaması sonucu gazeteci Hanin el-Kaştan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 95'e yükseldiği kaydedildi.

        Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" belirtilmişti.

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        #Son dakika haberler
        #gazze
        #israil
        #haberler
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