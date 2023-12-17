Fenerbahçe, Avrupa'da 10. kez gruptan çıktı! Gol yükünü Batshuayi sırtladı
Fenerbahçe, ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında topladığı 12 puanla zirvede yer aldı ve son 16 turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin Avrupa'daki en golcüsü ise Batshuayi oldu
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Fenerbahçe, ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında topladığı 12 puanla zirvede yer aldı ve son 16 turuna yükseldi.
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Tarihinde ikinci kez bu kupada mücadele eden sarı-lacivertli takım, gruplarda ise ilk kez boy gösterdi.
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2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde grubu üçüncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam eden Fenerbahçe, Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle karşılaşmış ve her iki maçı da 3-2 kaybederek Avrupa'dan elenmişti.
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Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, bu turda Moldova'nın Zimbru ekibini iç sahada 5-0, deplasmanda ise 4-0 yenerek üst tura çıktı.
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3. turda Slovenya'nın Maribor ekibini 3-1 ve 3-0'lık skorlarla eleyerek play-off turuna yükselen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Hollanda'nın Twente takımıyla eşleşti.
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Sahasındaki karşılaşmadan 5-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, rakibini Hollanda'da da 1-0 yendi ve elemelerdeki altı maçını da kazanarak gruplara yükseldi.
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Bu turda rakip fileleri 21 kez havalandıran sarı-lacivertli takım, kalesinde ise yalnızca 2 gol gördü.
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GRUBU LİDER TAMAMLADI
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Danimarka'nın Nordsjaelland, Bulgaristan'ın Ludogorets ve Slovakya'nın Spartak Trnava takımlarıyla eşleşen Fenerbahçe, 6 maçta 4 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı, 13 gol attı, 11 gol yedi.
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Grupta 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, aynı puana sahip Ludogorets'i averajla geçerek liderlik koltuğuna oturdu.
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Sahasında oynadığı maçlarda rakiplerine geçit vermeyen ve deplasmanda da Spartak Trnava'yı yenerek 4 galibiyete ulaşan Fenerbahçe; Bulgaristan ve Danimarka deplasmanlarında ise mağlup oldu.
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Avrupa'da bu sezon toplamda 12 mücadelede boy gösteren Fenerbahçe, 10 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı, 34 gol atıp 13 gol yedi.
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Ludogorets'e dış sahada 2-0 yenilen sarı-lacivertli ekip, Danimarka'da Nordsjaelland'a 6-1 kaybederek tarihin en ağır yenilgilerinden birini aldı.
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GOL YÜKÜNÜ BATSHUAYI SIRTLADI
Fenerbahçe'nin bu sezon Avrupa'da oynadığı maçlarda en fazla gol atan isim Belçikalı forvet Michy Batshuayi oldu.
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Elemelerde 2, grup maçlarında ise 3 gol sevinci yaşayan Batshuayi, kaydettiği 5 golle, sarı-lacivertli takımın Avrupa'da en fazla gol atan oyuncusu olmayı başardı. Batshuayi'yi 4'er golle Tadic, Dzeko ve İrfan Can Kahveci takip etti.
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Szymanski ve Joshua King 3'er, Zajc ve Ferdi Kadıoğlu da 2'şer kez fileleri havalandırırken İsmail Yüksek, Crespo, Kent, Becao, Oosterwolde ve Serdar Aziz de gol sevinci yaşayan diğer isimler oldu.
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Sarı-lacivertli takımın bu sezon Avrupa'da attığı 34 golün 1'i rakip oyunculardan gelirken, 33 golü ise 14 farklı oyuncu kaydetti.
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Son oynanan Spartak Trnava müsabakasında Tadic'in kullandığı penaltı atışı direkten dönmüş ancak kaleci Takac'ın sırtına çarparak ağlarla buluşmuştu. Bu gol, Trnava kalecisi Takac'ın kendi kalesine attığı gol olarak kayıtlara geçti.
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10. KEZ GRUPLARDAN ÇIKTI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir kez gruplardan çıkan Fenerbahçe, 8 kez de UEFA Avrupa Ligi gruplarından çıktı.
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Sarı-lacivertliler, 2004-2005 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti. Fenerbahçe, Kupa 2'de İspanya'nın Zaragoza'nın kulübüne elenerek Avrupa'nın dışında kaldı.
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2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sonunda bir üst tura yükselmeyi başaran Fenerbahçe, İspanya'nın Sevilla ekibini penaltı atışlarıyla eleyerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Sarı-lacivertli takım, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği İngiltere'nin Chelsea takımına deplasmanda 2-0 kaybederek "Devler Ligi"nin dışında kaldı.
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EN ÖNEMLİ BAŞARI YARI FİNAL
UEFA Avrupa Ligi'nde 8 kez gruplardan çıkan Fenerbahçe, en önemli başarısına 2012-2013 sezonunda imza attı.
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Grup maçlarının ardından üst tura yükselen sarı-lacivertli takım, son 32 turunda Belarus temsilcisi BATE Borisov'u eleyerek Çekya ekibi Viktoria Plzen'in rakibi oldu. Plzen'i deplasmanda 1-0 yenip sahasında 1-1 berabere kalarak çeyrek finale çıkan Fenerbahçe, bu turda İtalya'nın Lazio takımına rakip oldu.
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Lazio karşısında evinde 2-0 kazanıp deplasmandan 1-1'lik beraberlikle dönen Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, yarı finalde Portekiz'in Benfica temsilcisiyle eşleşti.
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Baroni'nin penaltı kaçırdığı ilk maçı Egemen Korkmaz'ın golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertli takım, deplasmanda ise 3-1 kaybederek kupaya veda etti.
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Gruplarda oynadığı son Spartak Trnava müsabakasıyla Avrupa'daki 266. maçında boy gösteren Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 105 galibiyet, 106 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler 55 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.
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Fenerbahçe bu karşılaşmalarda rakip fileleri 360 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.