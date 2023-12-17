Dosso Dossi Fashion Show’da baş manken olarak podyuma çıkma teklifi aldığınızda neler hissettiniz? Şov hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Daha önce Türkiye’ye gelmiş miydiniz?

Çok mutlu oldum. Bu şovun bir parçası olmak ve tekrar Türkiye’ye gelmek benim için çok güzel bir duygu. Açıkçası çok havalı ve farklı bir şovdu. Arkasındaki mesaj çok daha güzeldi. Dünyada olup bitenlerle ilgili çok önemli bir mesaj oldu. Türkiye’de daha önce Bodrum, İstanbul ve Kapadokya’ya geldim. Türkiye’de bu üç merkezi görmüştüm. Çok güzeldi. Çok beğendim.