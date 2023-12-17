Frida Aasen: Türkler çok iyi insanlar
Frida Aasen, Dosso Dossi Fashion Show'un bu yılki baş mankeni oldu. Aasen, kendisinden önceki top model meslektaşları gibi Türkiye'nin tanıtımında önemli rol oynadı. Frida Aasen, Habertürk'e verdiği röportajda "Türkler çok iyi insanlar" dedi
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Dosso Dossi Fashion Show, dünyanın en büyük moda etkinliklerinden biri haline geldi.
Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, 3 - 18 Aralık'ta düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show kapsamında 20 ülkeden yaklaşık 5 bin tekstil alıcısını Antalya'da ağırladıklarını söyleyerek ihracat hedeflerini her yıl daha da büyüttüklerini dile getirdi.
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Dosso Dossi Fashion Show'un dünyanın en büyük moda etkinliklerinden biri haline gelmesinde Dosso Dossi Holding'in tekstil sektöründe gerçekleştirdiği ihracat potansiyelinin yanı sıra podyuma çıkan dünyaca ünlü modellerin katkısı bir hayli fazla.
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Hikmet Eraslan - Frida Aasen
Aralarında Adriana Lima, Miranda Kerr, Kendal Jenner ve Isabeli Fontana'nın da yer aldığı top modeller her yıl Türkiye'ye gelerek Dosso Dossi Fashion Show'da podyuma çıkarak aynı zamanda Türkiye'nin tanıtımında da önemli rol oynuyorlar.
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Ülkemizle ilgili paylaşımlarda bulunan; Avustralya'dan ABD'ye, Rusya'dan Brezilya'ya kadar bir hayli geniş coğrafyayı kapsayan ülkelerin top modellerinin sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı toplamda 500 milyondan fazla.
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Antalya'da bu yıl düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show'da podyuma baş manken olarak bu kez Victoria Secret meleklerinden Norveçli Frida Aasen çıktı.
'Yeryüzü kaynaklarının doğru kullanımına' dikkati çekmek amacıyla özel olarak hazırlanan podyumda 2024 ilkbahar - yaz kreasyonlarından oluşan Türk tekstil ürünlerini taşıyan Frida Aasen'e Brezilya güzeli Maria Brechane ve Türkiye güzeli Nursena Say ile birlikte 70 model eşlik etti.
Defilenin finalindeFrida Aasen ve 70 modelin, izleyenlere sürpriz yaparak Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ithafen kırmızı kıyafetlerle podyumda yürümesi modaseverlerden uzun süre alkış aldı.
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Defilenin bitiminde Frida Aasen, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın sorularını cevapladı.
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Dosso Dossi Fashion Show’da baş manken olarak podyuma çıkma teklifi aldığınızda neler hissettiniz? Şov hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Daha önce Türkiye’ye gelmiş miydiniz?
Çok mutlu oldum. Bu şovun bir parçası olmak ve tekrar Türkiye’ye gelmek benim için çok güzel bir duygu. Açıkçası çok havalı ve farklı bir şovdu. Arkasındaki mesaj çok daha güzeldi. Dünyada olup bitenlerle ilgili çok önemli bir mesaj oldu. Türkiye’de daha önce Bodrum, İstanbul ve Kapadokya’ya geldim. Türkiye’de bu üç merkezi görmüştüm. Çok güzeldi. Çok beğendim.
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Henüz çok gençsiniz ama model olmak isteyenlere ve ‘Dosso Dossi Fashion Show’a gelecek olan meslektaşlarınıza ne söylemek istersiniz?
Kesinlikle kendime de söylediğimi söylemek isterim; “Çok çalış, kendin gibi ol ve ‘hayır’ cevabını bir cevap olarak alma. Yoluna devam et ve kararlı ol. Dosso Dossi Fashion Show’da podyuma çıkmak çok güzel. İşinizi iyi yaparsanız buraya gelirsiniz."
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Türkiye hakkında en çok hangi bilgiye sahipsiniz?
Türkler, çok misafirperverler, çok iyi insanlar. O yüzden de insanlar buraya geldiklerinde mutlu oluyor. Norveç’ten geldiğim için Türkiye doğası tamamen çok farklı çok başka. Türkiye’ye gelmekten oldukça keyif alıyorum.
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Ülkemize turistik amaçlı mı yoksa iş için mi gelmiştiniz?
İstanbul’a iş; Bodrum ve Kapadokya’ya ise tatil için geldim.
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Ülkeniz Norveç her zaman dünyanın en mutlu ülkelerinden biri. Sizce bunun nedeni nedir?
Zor ve ama güzel bir soru... Bence devlet, insanların ihtiyaçlarını karşıladığı için insanlar çok mutlu oluyor. Bir şekilde insanlar güvenli hissediyor. Bunun sonucunda da mutluluk oluşuyor.
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En mutlu 10 ülke arasında Kuzey ülkelerinden 4 ülke var. Coğrafi avantaj da bu mutluluğa katkı sağlıyordur.
Olabilir, tabii…
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2015’te Kerem Bürsin ile bir dergi kapağı çalışmanız olmuştu. Onun dışında tanıdığınız bir Türk oldu mu?
Hayır, sadece Kerem Bürsin ile bir dergi için kapak çekimimiz oldu. Onun dışında yok.
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Victoria Secret Melekleri’nde özellikle hangi unsurlar olmalı?
Bence öncelikle karakter aranıyor. Çünkü evet, modellik yapıyorsun, kıyafeti gösteriyorsun ama bir yandan da kendini ve markaları temsil ediyorsun. O yüzden de bence daha çok karaktere bakıyorlar.
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Victoria Secret meleklerinin çoğunun ortak özelliği hiç akıllarında yokken keşfedilmiş olmaları. Bu işin doğası mıdır yoksa tesadüf mü?
Bu konuda bilgi sahibi değilim. Sanıyorum güzel bir tesadüf.
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Bir alışveriş merkezinde tesadüfen görülüp keşfedildiniz. O gün alışveriş merkezinde olmasaydınız kariyerinizin nasıl bir akışa sahip olacağını düşünüyorsunuz?
Kesinlikle daha başka bir şey yapıyor olurdum. Ben çok küçük bir yerde doğup büyüdüm. O yüzden de aklımda modellik yapmak olmazdı. Bu bir gerçek… Avukat ya da doktor olmak isterdim.
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Bugüne kadar küresel ölçekte yayım yapan birçok derginin kapağında fotoğraflarınız yer aldı. Bir çok ünlü defilede podyuma çıktınız. Bunların dışında kariyeriniz adına büyük bir hayaliniz var mı? Örneğin oyunculuk yapmayı düşünüyor musunuz?
Kesinlikle var ama ben olmadan söylemeyi sevmeyenlerdenim. Oyunculuk için hayat ne getirir bilinmez. Hayatta “Asla asla” demem…
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Kariyeriniz adına bugüne kadar edindiğiniz en önemli öğreti ne oldu?
Kendine, iç sesine güvenme, kendin ve sabırlı olma olduğunu söyleyebilirim.
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İnsanoğlu sürekli bir çatışma içinde… Bir çok ülkeye giden, bir çok kişiyle tanışan biri olarak sizce bunun en büyük nedeni nedir?
Açıkçası çok zor bir soru... Keşke bilseydim ama eğer bilseydik insanoğlu zaten sürekli çatışma içinde zaten olmazdı. Keşke hiç çatışma olmasa…
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Yeni evlendiniz, mutluklar dileriz. Evlendikten sonra hayatınızda radikal bir değişim oldu mu?
Radikal bir değişiklik olmadı. Hayatında anlaştığın iyi bir partnerin olduğunda geleceğe dair planlar yapmak daha anlamlı, daha isabetli oluyor.
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Önceki yıllarda Dosso Dossi Fashion Show'da baş manken olarak podyuma çıkan top modeller şunlardı;
Adriana Lima (Brezilya)
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Alessandra Ambrosio (Brezilya)
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Ana Beatriz Barros (Brezilya)
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Anna Chapman (Rusya)
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Bar Rafaeli (İsrail)
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Cindy Kimbely (Hollanda)
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Irina Shayk (Rusya)
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Isabeli Fontana (Brezilya)
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Izabel Goulart (Brezilya)
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Kendall Jenner (ABD)
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Miranda Kerr (Avustralya)
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Paris Hilton (ABD)
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Viki Odintseva (Rusya)
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