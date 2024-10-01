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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail Nusayrat Kampına düzenlediği saldırıda futbol oynayan çocukları hedef aldı | Dış Haberler

        İsrail Nusayrat Kampına düzenlediği saldırıda futbol oynayan çocukları hedef aldı

        İsrail'in başta Gazze olmak üzere çeşitli bölgelerdeki saldırıları durmak bilmiyor. İsrail Ordusu Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampına düzenlediği saldırıda bir grup Filistinli çocuk bombaların hedefi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 22:09 Güncelleme: 01.10.2024 - 22:09
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        İsrail maç yapan çocukları hedef aldı
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        İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridine yönelik saldırıları 361 gündür aralıksız devam ederken ordunun Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampına düzenlediği saldırıda bir grup Filistinli çocuk bombaların hedefi oldu.

        EN AZ 1 KİŞİ ÖLDÜ YARALANANLAR OLDU

        Selahaddin Caddesi üzerinde futbol oynadıkları sırada saldırıya hedef olan çocuklardan en az biri yaşamını yitirirken yaralananların olduğu bilgisi aktarıldı.

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        #israil
        #Nusayrat Mülteci Kamp
        #haberler
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