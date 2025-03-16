İsrail, Mısır'da 'esirleri' görüştü

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, heyet İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla Mısır'da yetkililerle görüştü.

Görüşmede, Gazze'deki ateşkes ve İsrailli esirler konusunun ele alındığı bildirildi.

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Katar'ın başkenti Doha'da devam eden müzakerelerde Hamas, Gazze'de esir tutulan biri hayatta 4'ü ölü, 5 ABD-İsrail vatandaşını teslim etmesini öngören taslağı kabul ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını bu taslağın ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu taslak değil, Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in önerisi olduğunu ileri sürmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise müzakere heyetine Witkoff'un teklifi çerçevesinde Gazze'de ateşkes anlaşması müzakere görüşmelerine hazırlık yapmaları talimatı verdiği bildirilmişti.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.