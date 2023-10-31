İsrail, Lübnan'da Hizbullah hedeflerini vurdu

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarıyla Hizbullah tarafından kullanılan bazı noktaların vurulduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre, saldırının kısa süre önce gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, Hizbullah'ın, gözetleme kuleleri, bazı silahları ve kullandıkları bölgeler olmak üzere altyapısının hedef alındığı kaydedildi.

Konuya ilişkin Hizbullah'tan henüz açıklama yapılmadı.