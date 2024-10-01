Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattında! İşte son 14 günde İsrail-Lübnan arasında yaşananlar
İsrail Lübnan çatışması son dakika haberleri tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. 17 Eylül'de İsrail, Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarını eş zamanlı olarak patlatmıştı. Ertesi gün ise Lübnan'da telsizler hedef alınmıştı. Siber saldırıların ardından İsrail-Lübnan hattında hava saldırıları başlamıştı. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında Hizbullah'ın komuta kademesi büyük kayıplar vermişti. İki taraf arasında günlerdir süren gerilim, İsrail'in Lübnan'a kara operasyonu başlattığını duyurmasıyla devam ediyor. Peki, İsrail-Lübnan hattında neler oluyor, son durum ne? İşte, İsrail Lübnan çatışması durum gelişmeleri…
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İsrail Lübnan çatışması son durum tüm dünyanın yakın takibinde yer alıyor! 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ertesi günü İsrail-Lübnan hattında da gerilim yükselmeye başlamıştı. Ancak özellikle son 14 gündür İsrail-Hamas çatışmalarının yerini İsrail-Hizbullah çatışmaları aldı. İsrail-Lübnan hattında günlerdir süren gerilim zirveye ulaştı. İsrail, gece saatlerinde Lübnan topraklarında bazı noktalara yönelik karadan işgal saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu. Peki, İsrail-Lübnan hattında neler oluyor, son durum ne? İşte, İsrail Lübnan çatışması son dakika haberleri…
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İSRAİL’DEN LÜBNAN’A SİBER SALDIRI!
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ardından İsrail-Lübnan Hizbullahı hattında da gerilim arttı.
17 Eylül’de İsrail, Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarını eş zamanlı olarak patlattı.
18 Eylül’de ise bu kez telsizler hedef alındı. Lübnanlı yetkililer saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail'den konuya ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Ancak İsrail'in daha önce bu tarz siber saldırılar yaptığı biliniyor.
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HAVA SALDIRILARI BAŞLADI!
Siber saldırıların ardından İsrail-Lübnan hattında hava saldırıları başladı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki pek çok bölgeye yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
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LÜBNAN’DAN İSRAİL’E BİR DİZİ ROKET ATILDI!
İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında gerilimin tırmanmasının ardından Lübnan'ın güneyinden İsrail’in kuzeyindeki Hayfa ve Nasıra kenti çevresine bir dizi roket atıldı.
Atılan roketler, İsrailin Hayfa kentinden görüntülenirken, roketlerin bir kısmı İsrail hava savunma sistemi "demir kubbe" tarafından imha edildi.
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HİZBULLAH KOMUTANLARI HEDEF ALINDI
İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde yer alan Hizbullahın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesine bir hava saldırısı düzenledi.
Dahiye bölgesindeki binaları hedef alan İsrail hava saldırısı seslerinin, Beyrutun birçok bölgesinden duyulduğu bildirildi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.
İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarında Hizbullah komutanlarının hedef alındığını açıkladı. Ancak bu saldırılarda yüzlerce sivil öldü. Hizbullah'ın komuta kademesi büyük kayıplar verdi.
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HASAN NASRALLAH ÖLDÜRÜLDÜ
Son olarak Cuma akşamı Beyrut'a hava saldırısı düzenleyen İsrail, hedefinde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın olduğunu açıklamıştı. Hizbullah lideri Nasrallah, 27 Eylül'de İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.
Hizbullah da bu süreçte İsrail’e roket ve füzelerle karşılık verdi. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.
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HAMAS'IN LÜBNAN LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ
30 Eylül sabah saatlerinde Hamas, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında komutanlarından birinin öldüğünü duyurdu. İsrail medyası, Lübnan'da öldürülen Hamas komutanının Hamas'ın Lübnan lideri Fateh Sherif Abu el-Amin olduğu aktarıldı.
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İSRAİL LÜBNAN'DA FÜZE DEPOSU VURDU
İsrail ordusu, Lübnan'daki tek havalimanı olan Uluslararası Refik Hariri Havalimanı yakınındaki Hizbullah'a ait uçaksavar füze deposunu hedef aldığını duyurdu.
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YÜZBİNLERCE KİŞİ YERİNDEN OLDU
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.
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Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.
Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1217 kişi öldü.
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KARA HAREKATI BAŞLATTI
İsrail günlerdir Lübnan'a kara harekatı başlatacağının sinyalini veriyordu.
Gece saatlerinde İsrail, Lübnan topraklarında bazı noktalara yönelik karadan işgal saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu.
İsrail ordusu, sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyinde yoğun çatışmaların yaşandığını bildirdi.
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İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını belirtti.
Kara saldırılarına hava kuvvetleri ile topçu birliklerinin de eşlik ettiği aktarılan açıklamada, "Kuzeyin Okları Operasyonu"nun, Gazze'deki çatışmalara paralel olarak ve yapılan durum değerlendirmesine göre sürdürüleceği ifade edildi.
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ŞAM’DA PATLAMA SESLERİ
İsrail'in Lübnan'a kara operasyonu başlatmasının ardından Şam'da da patlama sesleri duyuldu. Suriye'de Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, başkent Şam'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.
Suriye'deki haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail güçleri, Şam'ın Mezze bölgesindeki birden fazla askeri noktaya hava saldırısı düzenledi. Suriye devlet televizyonu, saldırıda 3 sivilin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını duyurdu.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.