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        Haberler Dünya İsrail lideri Netanyahu: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz - Dünyadan haberler

        İsrail lideri Netanyahu: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz

        İsrail, birkaç yıldır yürüttüğü 'Orta Doğu ülkeleriyle normalleşme' politikası neticesinde Suudi Arabistan ile 'tarihi' bir barışın eşiğinde olduklarını duyurdu. Başbakan Netanyahu, bu barışı Filistinlilerin 'veto edemeyeceğini' söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 18:51 Güncelleme: 22.09.2023 - 18:51
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        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin Suudi Arabistan ile "tarihi" barışın eşliğinde olduğunu öne sürerek Tel Aviv'in Arap ülkeleriyle yapacağı anlaşmalara karşı "Filistinlilerin veto hakkının bulunmadığını" söyledi.

        Netanyahu, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, İsrail'in 2020'de Arap ülkeleriyle imzaladığı normalleşme anlaşmalarına işaret etti.

        İsrail'in daha fazla Arap ülkesiyle normalleşme anlaşması imzalaması sayesinde Filistinlilerle barışın sağlanabileceğini söyleyen Netanyahu, "Ben uzun zaman Filistinlilerle bir barış anlaşmasını arzu ettim. Filistinlilere, İsrail'in Arap ülkeleriyle yeni barış anlaşmalarına karşı veto hakkı verilmemeli. Filistinliler bu süreci veto etmeden barışın genişletilmesinden yararlanabilir." dedi.

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        Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Arap ülkeleriyle İsrail'in normalleşme anlaşmaları imzaladığını dile getiren Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın liderliğinde de Suudi Arabistan ile normalleşme anlaşması imzalayabileceklerine işaret etti.

        Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın liderliğinde ülkesinin Riyad ile normalleşme anlaşması imzalayabileceğini aktararak, "Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz. İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki barış yeni bir Orta Doğu oluşturacak." diye konuştu.

        'YENİ ORTA DOĞU' HARİTASI

        Netanyahu, Hindistan'dan Avrupa'ya uzanacak ve ülkesinden geçmesi planlanan yeni ekonomik koridordan ve Riyad ile normalleşme anlaşmasından bahsederek, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, Sudan ve Ürdün'ün yeşil renkte gösterildiği "Yeni Orta Doğu" başlıklı bir harita kullandı.

        Netanyahu'nun sergilediği haritada, işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nin de İsrail toprağı olarak gösterildiği dikkati çekti.

        İRAN VE FİLİSTİN'E TEPKİ

        Uluslararası toplumu İran'ın "saldırılarına karşı kayıtsız kalmakla suçlayan" Netanyahu, "İran'ın nükleer emellerini sürdürmesine rağmen yaptırımların gevşetildiğini" ifade etti.

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        Netanyahu, "İran'ın nükleer emellerine karşı ikna edici bir tehdit sunulmalı. Ben İsrail Başbakanı olduğum müddetçe, İran'ın nükleer silah elde etmemesi için elimden geleni yapacağım." ifadesini kullandı.

        Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yüklenen Netanyahu, Abbas'ı Yahudi Soykırımı'nı (Holokost) inkar etmek ve "antisemitik" söylemde bulunmakla suçladı.

        BM BİNASI ÖNÜNDE PROTESTO EDİLDİ

        Öte yandan İsrail basınının aktardığına göre, Netanyahu'nun konuşma yaptığı sırada BM'nin New York'taki Genel Merkezi dışında binlerce İsrailli ve ABD'deki Yahudi, İsrail'deki sağcı hükümetin hazırladığı yargının yetkilerini azaltan yasal düzenlemeye karşı protesto düzenledi.

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