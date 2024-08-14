İsrail keskin nişancısı, Doğu Kudüs'te Filistinli çocuğu öldürdü

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Filistin'e bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Anata beldesindeki (Doğu Kudüs) araba yıkama yerinde çalışırken işgal devleti (İsrail) askerlerince vurulan 17 yaşındaki Şadi Visam Şiyha şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Kudüs'e bağlı olan ve Ayrım Duvarı’yla (Utanç Duvarı) çevrili işgal altındaki Batı Şeria tarafında kalan Anata beldesindeki iş yerinde çalışan Filistinli çocuk Şiyha, İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateşle hayatını kaybetti.

Haberde, Doğu Kudüs’teki Pisgat Zeev Yahudi yerleşim biriminde konuşlu bulunan İsrail keskin nişancısının, Şiyha’yı, Ayrım Duvarı'nın üstünden İsrail askerlerine taş attığı gerekçesiyle hedef aldığı vurgulandı. Şiyha’nın ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Şiyha'nın ölümüyle, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 625'e yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.