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        Haberler Dünya Haaretz'den skandal iddia: İsrail ordusu Suriye'de işgal ettiği bölgede "turistik tur" düzenleyecek | Dış Haberler

        Haaretz'den skandal iddia: İsrail ordusu Suriye'de işgal ettiği bölgede "turistik tur" düzenleyecek

        Haaretz'in haberine göre, İsrail ordusunun Suriye'de işgal ettiği bölgeye "turistik tur" düzenleyeceği iddia edildi. Haberde, Suriye'deki bu bölgelere İsrail ordusunun gözetiminde "ilk defa gezi düzenleneceği" ve bu gezilerin Golan Tepeleri'nde bulunan yerleşim birimleriyle işbirliği halinde gerçekleştirileceği öne sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 10:42 Güncelleme: 07.04.2025 - 10:42
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        "İsrail işgal ettiği bölgeye turistik tur düzenleyecek" iddiası
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        İsrail ordusu ile Golan Bölge Konseyi'nin Suriye'de işgal edilen bölgeler için İsraillilere "turistik tur" düzenleyeceği belirtildi.

        Haaretz gazetesinde yayınlanan haberde, Suriye sınırları içerisinde bulunan bölgelerde İsrail ordusunun gözetiminde turlar düzenleneceği ifade edildi.

        İsrail vatandaşlarına yönelik "turistik turların" daha önce sivillerin "nadiren ziyaret etmesine izin verilen bölgeleri" kapsayacağı kaydedildi.

        Tur kapsamında İsrail, Lübnan, Suriye sınırının birleşiminde yer alan Rukkad Vadisi'nin yanı sıra Hermon Dağı (Cebel eş-Şeyh), Cebel er-Rus ve Yermuk Nehri yakınlarında yer alan Hicaz demir yolu tünelinin de gezilebileceği ifade edildi.

        Haberde ayrıca, Suriye'deki bu bölgelere İsrail ordusunun gözetiminde "ilk defa gezi düzenleneceği" ve bu gezilerin Golan Tepeleri'nde bulunan yerleşim birimleriyle işbirliği halinde gerçekleştirileceği belirtildi.

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        İSRAİL'İN SURİYE'DE GENİŞLEYECEK İŞGALİ VE SALDIRILARI

        İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den beri işgal altında tutuyor.

        İsrail, Baas rejiminin yıkıldığı 8 Aralık 2024'ten bu yana hem Suriye topraklarını işgal ediyor hem de bazı noktalara hava saldırıları düzenliyor.

        İsrail ordusu, 2 Nisan'da Hama Havalimanı ve çevresindeki noktalara 14'ten fazla hava saldırısının yanı sıra Humus iline bağlı T4 Askeri Havaalanı ve başkent Şam'daki bir askeri altyapıya hava saldırıları, Dera ilinin batısına ise havan ve topçu saldırıları düzenlemişti.

        Suriye resmi ajansı SANA'nın haberinde İsrail'in Dera'ya yönelik saldırılarında 9 sivilin yaşamını yitirdiği, çok sayıda sivilin yaralandığı bildirilmişti.

        İsrail, 3 Nisan'da da Şam'ın Kisva Mahallesi'ni hava saldırısıyla hedef almıştı.

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