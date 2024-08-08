İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
İsrail'in, Suriye'nin Humus ilindeki Şuayerat Askeri havaalanına hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında da 5 kişinin yaralandığı belirtildi
Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının Humus'taki Şuayerat Askeri havaalanına saldırı düzenlediğini iddia etti.
Paylaşımlarda, "Saldırıda 1 çocuk öldü, 10 sivil yaralandı. Maddi hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.
İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
LÜBNAN'A DA HAVA SALDIRISI
Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail güçlerine ait insansız hava araçları Sur kentine bağlı Hanuviye beldesinde bulunan bir eve saldırı düzenledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada 5 kişinin hafif bir şekilde yaralandığı, tedavi için çevredeki hastanelere kaldırıldıkları ifade edildi.
Ayrıca, saldırı sonucu beldedeki altyapı ve çevredeki evlerde hasar meydana geldiği aktarıldı.
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