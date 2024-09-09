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        Haberler Dünya İsrail'in Suriye'deki hava saldırılarında 14 kişi öldü | Dış Haberler

        İsrail'in Suriye'deki hava saldırılarında 14 kişi öldü

        Suriye devlet medyası, İsrail'in Suriye'nin orta kesimlerindeki birçok bölgeyi gece boyunca vurduğunu, saldırılar sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 10:04 Güncelleme: 09.09.2024 - 10:04
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        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 14 ölü
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        Suriye devlet medyası, İsrail'in gece boyunca düzenlediği saldırılarda Hama vilayetinin merkezinde en az 14 kişinin öldüğünü ve daha önce yedi olan ölü sayısının arttığını duyurdu.

        Reuters'a konuşan iki bölgesel istihbarat kaynağı, Misyaf yakınlarında bulunan büyük bir askeri araştırma merkezinin birkaç kez vurulduğunu söyledi. Bu merkezin silah üretiminde görev alan İranlı askeri uzmanlardan oluşan bir ekibi barındırdığı öne sürülüyor.

        Resmi haber ajansı Sana'nın bir tıbbi kaynağa dayandırdığı habere göre İsrail'in Misyaf civarındaki bazı bölgelere düzenlediği saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e, yaralıların sayısı ise altısı ağır olmak üzere 43'e yükseldi.

        Haber ajansına konuşan askeri bir kaynak "Pazar akşamı saat 23:20 sularında İsrail düşmanı Lübnan'ın kuzeybatı yönünden bir hava saldırısı başlatarak (Suriye'nin) orta bölgesindeki bir dizi askeri noktayı hedef aldı" dedi.

        "Hava savunma sistemlerimiz saldırganın füzelerine karşı koydu ve bazılarını düşürdü" diyen kaynak daha fazla ayrıntı vermedi.

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