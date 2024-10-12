İsrail'in saldırıları İsveç ve Fransa'da protesto edildi: "Gazze'nin ve Lübnan'ın çocukları, insanlık öldürülüyor"
İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları, İsveç, Fransa ve Almanya'da protesto edildi
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İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısı yaptı.
Başkentin Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Parlamentosu'na doğru yürüdü.
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Gösteriye katılan yüzlerce kişi, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Katil İsrail Lübnan'dan defol" ve "Acil ve şartsız ateşkes" sloganları attı.
Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan protestocular, Gazze'deki soykırımın ve son günlerde Lübnan'da artan İsrail saldırılarının durdurulmasını istedi.
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Gösteriye katılan İsveçli aktivist Kajsa Ekis Ekman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tanık olduklarımız sadece bir soykırım değil, tüm Batı demokrasilerinin katıldığı bir soykırım. Yani bunu sadece İsrail yapmıyor. ABD, silahların yüzde 60'ını, Almanya ise yüzde 30'unu (İsrail'e) gönderiyor." dedi.
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Ekman, "Bunlar da yetmiyormuş gibi birçok Avrupa ülkesi Gazze'ye gıda ulaşımı sağlayan kurumların faaliyetlerine engel oldu. İnsanları açlıkla sınıyorlar." ifadelerini kullandı.
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FRANSA
Filistin ve Lübnan destekçileri, Paris’in 1. bölgesindeki Masumlar Çeşmesi’nin yanında toplandı. Göstericiler, İsrail’in Gazze ve Lübnan’a saldırılarının durmasını ve Paris hükümetinin Tel Aviv hükümetine desteğine son vermesini talep etti. Göstericiler, “Filistin’in çocuklarını aç bırakmaya son verin” ve “Gazze’nin ve Lübnan’ın çocukları, insanlık öldürülüyor” sloganları attı.
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Ayrıca, gösteriyi düzenleyenler Filistin, İsrail ve Kudüs hakkında açık havada tarih dersi düzenledi. Defile şeklinde yapılan ders sırasında göstericiler ellerinde Filistinlilere ait 20. yüzyılın başında çekilen fotoğrafların bulunduğu pankartları taşıdı.
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Gösteride, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yeni kabinesindeki bakanların fotoğraflarıyla korkuluklar yapıldı. Her bir korkuluğun üzerine İsrail’in Gazze’ye saldırıları sırasında Macron ve bakanlarının neler yaptığının yazıldığı afişler asıldı. Macron’u temsil eden korkuluğun afişinde, “Emmanuel Macron. Gazze: Bir yıldır İsrail’e ve ‘kendisini savunma hakkına’ koşulsuz destek. Lübnan: İsrail’e destek vermek için askeri malzemeler kullanacağım.” ifadeleri yer aldı.
Eylemciler, korkuluklara Gazze’deki sivillerin kanını temsil eden kırmızı boya fırlattı.
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İsrail’in bir yıldır saldırılarına maruz kalan Gazzelilere gıda yardımının ulaşmamasına da tepki gösteren eylemciler, bu durumu anlatan bir sahneyi canlandırdı. Bu sırada bir eylemci, yemek bekleyen bir grup kişinin ellerinde taşıdığı tencerelere kepçeyle kanı temsil eden kırmızı boya döktü.
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ALMANYA
Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları, düzenlenen bir yürüyüşle protesto edildi. Innsbruck Meydanı'nda başlayan ve Steglitz metro durağına kadar süren Filistin'e destek yürüyüşünde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına tepki gösterildi.
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Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı yürüyüşte "Soykırımı fonlamayı durdurun", "Cinayetleri durdurun", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Filistin’e özgürlük", "Gazze'nin işgaline hayır" sloganları atıldı.
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Geniş güvenlik önlemleri alan polis, gösteri esnasında zaman zaman çıkan arbedede bazı yürüyüşçüleri kısa süreliğine gözaltına aldı. Kimlik tespiti yapılmasının ardından bu kişiler salıverildi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.