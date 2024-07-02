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        Haberler Dünya İsrail'in saldırıları 270 gündür sürüyor: Gazze'de can kaybı 37 bin 925'e yükseldi | Dış Haberler

        İsrail'in saldırıları 270 gündür sürüyor: Gazze'de can kaybı 37 bin 925'e yükseldi

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 925'e yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:13 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:16
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        Gazze'de can kaybı 38 bine yaklaştı
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        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 25 artarak 37 bin 925'e yükseldi.

        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 270 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

        İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 25 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 81 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 925'e, yaralananların sayısının da 87 bin 141'e yükseldiği kaydedildi.

        Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #gazze
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