İsrail'in nihai Gazze planı ne?

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İsrail Dışişleri Bakanı "Hamas çıkacak, Gazze haritası küçülecek" dedi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar sürerken İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'den İsrail'in Gazze planına dair açıklamalar geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Ordu radyosuna yaptığı açıklamada "Savaşın sonunda Hamas artık Gazze'de kalmayacak. Aynı zamanda Gazze Şeridi'nin alanı da küçülecek" dedi.

Times of Israel gazetesinin haberine göre Cohen'in bu açıklamayı yapmasının nedeni tampon bölge oluşturma planı. Habere göre İsrail ordusu, İsrail'in güneyindeki sınır kasabalarını korumak için Gazze Şeridi'nde tampon bölge oluşturmaya çalışıyor. İddiaya göre oluşturulacak tampon bölgeyle hem Gazze'nin sınırları küçülecek hem de Hamas'ın olası saldırılarının önüne geçmek kolaylaşacak.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Gazze'den 2005 yılında çekilmiş, Gazze Şeridi'nin yönetimi 2007'de Hamas'ın kontrolüne geçmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.