İsrail'in Lübnan'a hava saldırısında 2 Hizbullah mensubu öldü
Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırılarında 2 mensubunun öldüğünü duyurdu
Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada İsrail ordusunun hava saldırısı sonucu, mensuplarından 1984 doğumlu Muhammad Hasan Ferhad ve Ali Mustafa Amru'nın hayatını kaybettiğini bildirdi.
AA'nın haberine göre; İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayı 392'e yükseldi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.