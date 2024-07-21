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        Haberler Dünya İsrail'in güneyinde Kızıldeniz kıyısındaki Eylat kentinde patlama sesleri | Dış Haberler

        İsrail'in güneyinde Kızıldeniz kıyısındaki Eylat kentinde patlama sesleri

        İsrail'in güneyindeki Kızıldeniz kıyısındaki Eylat kentinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Öte yandan İsrail ordusu, güneydeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Eylat kentinde saldırı olmadığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 00:17 Güncelleme: 21.07.2024 - 01:11
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        İsrail'de patlama sesleri
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        İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Eylat kentinde patlama sesleri duyulduğuna ilişkin medyada yer alan haberlerin araştırıldığını ve bölgede herhangi bir saldırı olmadığını ya da önleyici füzenin ateşlenmediğini açıkladı.

        İsrail ordusu, güvenlikle ilgili tehdit bulunmadığını kaydetti.

        Kanal12 televizyonunda yer alan haberde, Eylat bölge halkının patlama sesleri duyduğu belirtilmişti.

        Sosyal medyada, Eylat kenti semalarında ışık demeti bırakan cisimlerin yer aldığı görüntüler paylaşılmıştı. İsrail ordusu, bu haberlerin incelendiğini açıklamıştı.

        İsrail ordusu, Yemen'in Hudeyde kentine düzenlediği hava saldırılarının ardından, buradaki İran destekli Husilerin misillemesine karşı teyakkuza geçtiğini açıklamıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #israil
        #YEMEN
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