Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısında en az 3 Filistinli öldü | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısında en az 3 Filistinli öldü

        İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evin bombalanması sonucunda da 3 Filistinli öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 19:24 Güncelleme: 16.09.2024 - 20:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, kuzeydeki Beyt Hanun bölgesinde sivilleri hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

        Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal ise yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda "Muharib" ailesine ait evi hedef aldığını duyurdu.

        Basal, İsrail ordusunun saldırısında 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 226 Filistinli öldü, 95 bin 413 kişi yaralandı.

        Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #Filistin
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıla bebekle ilgili yeni açıklama
        Sıla bebekle ilgili yeni açıklama
        'Türkiye bizim dostumuz'
        'Türkiye bizim dostumuz'
        "Mourinho'dan öğrendiğim en büyük ders..."
        "Mourinho'dan öğrendiğim en büyük ders..."
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Çelik'ten gündeme ilişkin açıklamalar
        Çelik'ten gündeme ilişkin açıklamalar
        16 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        16 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Habertürk Anasayfa