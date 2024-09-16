İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısında en az 3 Filistinli öldü

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Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, kuzeydeki Beyt Hanun bölgesinde sivilleri hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal ise yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda "Muharib" ailesine ait evi hedef aldığını duyurdu.

Basal, İsrail ordusunun saldırısında 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 226 Filistinli öldü, 95 bin 413 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.