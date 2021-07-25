İsrail'den Gazze'ye yakıt girişine engel

Gazze'de Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden yakıt yüklü tırların elektrik santraline girişini engelledi.

Ticaret ve Sınır Kapıları Genel Müdürü Rami Abu Al-Rish, İsrailli yetkililerin elektrik santraline ulaşması planlanan 25 tırın geçişine gerekçe göstermeksizin engel olduğunu belirtti.

İsrail, 10 Mayıs'ta Gazze'ye başlattığı saldırılar sırasında yakıtın bölgeye girişini engellerken, 28 Haziran'da yakıt girişine yeniden izin vermişti.