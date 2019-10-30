30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İsrail Dışişleri Bakanlığı Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Maliye Bakanlığının temmuz ayında imzalanan anlaşma ve uzun yıllardır yürürlükte olan protokole aykırı şekilde tek taraflı bir protokolü uygulamaya başlaması nedeniyle ülke temsilciliklerinde çalışanların greve gittiği belirtildi.
— İsrail Türkiye'de (@IsraelinTurkey) October 30, 2019
Grev nedeniyle büyükelçilik ve konsoloslukların kapandığı aktarılan açıklamada, bugün tüm diplomatik temsilciliklerde hizmet verilmeyeceği ve delegasyonların kabul edilmeyeceği ifade edildi
İsrailli diplomatlar uzun süredir düşük ücretlerden ve kötü çalışma koşullarından şikayet ediyor.
ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ VE İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU DA KAPATILDI
İsrail’in Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise İsrail Maliye Bakanlığı ile yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle, bu sabah itibariyle dünya genelindeki bütün İsrail diplomatik temsilcilikleri grev kararı almıştır denildi. Açıklamada, grevin en kısa sürede sona ermesini ve diplomatik faaliyetlere devam edilmesini umdukları belirtildi. İsrail’in Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İsrail Maliye Bakanlığı’nın 21 Temmuz 2019 tarihinde anlaşılan ve Maliye Bakanlığı Genel Direktörü tarafından imzalanan anlaşmaya aykırı şekilde aldığı karar ve onlarca yıldır yürürlükte olan protokole aykırı şekilde tek taraflı bir protokolü uygulamaya başlaması sebebiyle, diplomatik temsilciliğimizi kapatmak zorunda kalmış bulunmaktayız. Bu nedenle, konsolosluk hizmetleri veremeyeceğimizi ve büyükelçiliğimizin giriş çıkışlara kapalı olduğunu duyuruyoruz. İsrailli diplomatlar her zaman İsrail’in gücüne katkı sağlamak konusuna kendilerini adamışlardır. Ancak, Maliye Bakanlığı’nın kararı, İsrail Devleti’nin hayati çıkarlarına zarar verdiğinden dolayı, bize yukarıda belirtilen eylemi gerçekleştirmekten başka çare bırakmamıştır. Krizin en kısa sürede çözülmesini arzulamaktayız. Yaşanılan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!