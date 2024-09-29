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        Haberler Dünya İsrail'in bugün Lübnan'a yönelik saldırılarda ölenlerin sayısı 33'e yükseldi | Dış Haberler

        İsrail'in bugün Lübnan'a yönelik saldırılarda ölenlerin sayısı 33'e yükseldi

        İsrail ordusunun bugün Lübnan'da düzenlediği hava saldırıları sonucu ölenlerin sayısının 33'e, yaralananların sayısının 195'e çıktığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 00:22 Güncelleme: 29.09.2024 - 00:22
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        Ölü sayısı 33'e yükseldi
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        Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkeye yönelik devam eden hava saldırılarında yaşanan can kayıplarıyla ilgili bilgi verildi.

        İsrail’in bugün Lübnan’ın farklı bölgelerine yönelik hava saldırıları sonucu ölenlerin sayısının 33’e yükseldiği aktarılan açıklamada, saldırılarda yaralananların sayısının 195’e çıktığı kaydedildi.

        İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARINDA 1052 KİŞİ ÖLDÜ

        Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

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        Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi öldü.

        Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

        Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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