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        Haberler Dünya İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 68 kişi yaralandı | Dış Haberler

        İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 68 kişi yaralandı

        Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde İsrail tarafından düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü, 69 kişinin de yaralandığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 00:02 Güncelleme: 31.07.2024 - 01:00
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        Beyrut saldırısında 3 ölü, 69 yaralı
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        Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında ölenlerin sayısı 3'e (1'i kadın, 2'si çocuk), yaralananların sayısı 69'a yükseldi." ifadelerine yer verildi.

        Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Saldırı bölgedeki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirilmişti.

        Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, başkent Beyrut'un güney bölgesine yönelik düzenlenen İsrail saldırısında Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nin hedef alındığı kaydedilmişti.

        İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ün hedef alındığını ileri sürmüştü.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
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