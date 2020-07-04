İsrail yönetimi karşıtı Ortodoks Yahudi ve Müslümanlardan oluşan bir grup gösterici, İsrail'in Filistin'deki işgalci politikalarını protesto etti.

AA'nın haberine göre; ''Filistinlilerin hayatı değerli'', ''Filistin için özgürlük'' yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planlarına tepki gösterdi.

Göstericiler arasında Filistin bayrağı taşıyan çocuklar da yer aldı.