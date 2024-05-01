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        Haberler Dünya İsrail ile Hamas arasındaki ihtilaflı noktalara ilişkin görüşmeler devam ediyor

        İsrail ile Hamas arasındaki ihtilaflı noktalara ilişkin görüşmeler devam ediyor

        Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden müzakerelerde, İsrail ile Hamas arasındaki ihtilaflı noktaların çözümü için görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 13:17 Güncelleme: 01.05.2024 - 13:17
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        İsrail ve Hamas arasındaki görüşmeler sürüyor
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        Mısır’ın Al-Qahera News televizyonuna konuşan üst düzey bir kaynak, “Ateşkes anlaşmasına varma çabaları, olumlu bir atmosferde devam ediyor.” dedi.

        Adı açıklanmayan kaynak, “İki taraf (İsrail ve Hamas) arasındaki bazı tartışmalı noktaları çözmek için Mısır'da ilgili tüm taraflarla istişareler yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

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        Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin 26 Nisan’da Hamas'a sunulduğu, Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı.

        Hamas'tan bir heyetin ateşkes teklifini görüşmek üzere 22 Nisan'da Kahire'ye gittiği aktarılmıştı.

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        Hamas'ın elinde 130'dan fazla esir var

        İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

        Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı var, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu aktarılıyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararı" hiçe sayılarak İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor.

        Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.

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