İsrail ve Almanya'dan 50 yıl sonra tazminat anlaşması

HABERTURK.COM / Ajanslar

İsrail ve Almanya, 5 Eylül 1972’de 11 İsrailli sporcunun öldürülmesi olayında, Münih Olimpiyatları kurbanlarının aileleri için tazminat anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

İsrail Cumhurbaşkanlığı, Münih Olimpiyatları katliamının 50. yıldönümüne günler kala, anlaşmaya ilişkin İsrail ve Almanya Cumhurbaşkanları, Isaac Herzog ve Frank-Walter Steinmeier’ın ortak yazılı açıklamasını yayınladı.

Açıklamada, “Tarihi bir soruşturma, sorumluluk alınması ve kurbanların ailelerine uygun bir tazminat için anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın “yaraları iyileştiremeyeceğini”, ancak “Almanya'nın sorumluluğunu kabul etmesini ve gelecek hafta anılacak kurbanların ve sevdiklerinin korkunç acılarının tanınmasını içerdiğine” dikkat çekildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Alman mevkidaşı Steinmeier’in anlaşma sürecinde düzenli olarak iletişim halinde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Herzog’un Steinmeier ile “Almanya'nın tazminat teklif etmesinin ve sorumluluk almasının önemini tartıştığı” kaydedildi.

İSRAİL'DEN ALMANYA'YA TEŞEKKÜR

İki ülkenin cumhurbaşkanlarının ifadelerine de yer verilen açıklamada, Herzog, Alman mevkidaşı Steinmeier’e ve Alman Başbakanı Olaf Scholz’a, “liderlikleri ve adalet, insanlık ve sorumluluk yolunda gösterdikleri tavizsiz kararlılık” için teşekkür etti.

Herzog, şunları kaydetti:

“Bu, Başkan Steinmeier'in İsrail'in yakın bir dostu olduğunu ve çalışmalarının İsrail ile Almanya arasındaki sıcak ilişkiye güçlü bir katkı sağladığını ilk kez kanıtlayışı değil.

Bu felaketten 50 yıl sonra, yaslı ailelere teselli vermenin ve gelecek nesiller için terörle mücadelenin önemi de dahil olmak üzere bu trajediden ders çıkarmayı yeniden vurgulamanın zamanının geldiğine inanıyorum."

Öte yandan, açıklamada, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’ın şu ifadelerine yer verildi:

“Yaslı ailelerin acısını paylaşıyorum. Ortak bir anmaya kapı açan bir çözüm bulunduğu için minnettar ve rahatım. Ayrıca arkadaşım ve mevkidaşım Isaac Herzog'a güveni, iş birliği ve iletişimi açık tuttuğu için teşekkür ederim."

MÜNİH OLİMPİYATLARI KATLİAMI

1972 Münih Olimpiyatları'nda Filistinli “Kara Eylül” örgütü, 5 Eylül günü olimpiyat köyünü basarak İsrailli sporcu ve antrenörleri rehin almıştı.

İsraillileri 16 saat boyunca rehin tutan örgüt üyeleri, İsrail takımı kafilesinden 11 kişiyi, bir de Alman polisini öldürmüştü.

* Haberin görseli AP'den servis edilmiştir.