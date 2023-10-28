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        Haberler Dünya GAZZE SON DAKİKA | İsrail-Hamas çatışmasının 22. günü! Gazze'de internet ve iletişim kesildi

        İsrail-Hamas çatışmasının 22. günü: Gazze'de internet ve iletişim kesildi

        İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları sürerken, saldırılar nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi. İsrail ordusu, gece boyunca, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 150 yerin hava saldırılarıyla vurulduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 10:22 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:22
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        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
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        İsrail-Hamas çatışmaları 22. gününde şiddetini artırarak devam ederken İsrail'in Gazze'ye düzenlendiği hava saldırılarında 8 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        GAZZE ŞERİDİ'NDE 150 YER VURULDU

        İsrail ordusu, gece boyunca, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 150 yerin hava saldırılarıyla vurulduğunu bildirdi.

        Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 150 yer altı hedefin savaş uçaklarıyla bombalandığını iddia etti.

        Açıklamada, vurulan yerler arasında yer altı tünelleri ve altyapısı gibi hedefler olduğu, çok sayıda Kassam Tugayları mensubunun öldürüldüğü savunuldu.

        İsrail ordusu, dün akşam önce obüslerle, daha sonra da savaş uçaklarıyla Gazze'nin kuzeyine yoğun saldırılar başlatmıştı.

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        GAZZE'DE İLETİŞİM KESİLDİ

        Filistin Telekomünikasyon Şirketi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

        Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son bir saatteki yoğun bombardıman, Gazze'yi dış dünyaya bağlayan tüm uluslararası kanalları yok etti" denildi.

        BMGK'DA ATEŞKES ÇAĞRISI

        Ürdün tarafından ortaya koyulan ve Türkiye de dahil 50'ye yakın ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı dün, 193 üyeli BM Genel Kurulunun Özel Acil Filistin oturumunda oylandı.

        Karar, 45 "çekimser" ve 14 "hayır" oyuna karşı 120 oyla kabul edildi.

        Kararda, "Acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunulmuş ve çatışmaların durdurulması" talep edildi.

        Gazze'ye insani erişim ve malzeme sevkiyatının kolaylaştırılması için gerekli adımların atılması gerektiğinin belirtildiği kararda, BM örgütleri ve ortaklarına kesintisiz erişim verilmesi gerektiğinin önemine işaret edildi.

        İsrail, Kanada ve ABD'nin Hamas'tan bahsetmediği için metni eleştirirken oylama Avrupa ülkeleri arasındaki bölünmeleri ortaya çıkardı. Fransa karara destek verirken, Almanya, İtalya ve İngiltere çekimser kaldı; Avusturya ve ABD ise aleyhte oy kullandı.

        Öte yandan karar sırasında birçok AB ülkesinin oylamaya katılmadığı için kararlarının 'çekimser oy' olarak değerlendirildikleri belirtildi. Çekimser oy kullanan ve oylamaya katılan Tunus ise karar taslağında "İsrail kınanmadığı" için çekimser oy kullandıklarnı ifade etti. Tunus'un Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Tarık Adab, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda alınan "Gazze’de kalıcı insani ateşkes çağrısı" kararına ilişkin oylamada, "işgalci güçlerin işlediği savaş ve soykırım suçları açık ve güçlü bir şekilde kınanmadığı" için çekimser oy kullandıklarını söyledi.

        ABD'DEKİ YAHUDİLERDEN İSRAİL PROTESTOSU

        ABD’de, barış yanlısı Yahudi gruplar, İsrail'in Gazze operasyonunu durdurması için New York'taki ünlü Grand Central tren garını işgal ederek "acil ateşkes" çağrısında bulundu.

        "Barış için Yahudi Sesi" (JVP) adlı organizasyonun, sosyal medya platformundan yaptığı duyuru ile toplanan gruplar, New York'un en büyük tren istasyonu Grand Central'in ana yolcu salonunu işgal etti.

        Siyah tişört giyen yüzlerce Yahudi asıllı Amerikalı, bir yandan ilahi söylerken, "Filistin özgür olmalı", "Ateşkes, hemen şimdi", "Hemen ateşkes talebiyle Grand Central'i ele geçir", "Tarihin doğru tarafında bizimle olun" yazan dövizler taşıdı.

        Yahudilere ait JVP ve IfNotNow (Eğer Şimdi Değilse) isimli sivil toplum örgütlerinin sosyal medya platformlarında, protesto ile eş zamanlı olarak, "Halihazırda 7 bin Filistinli öldü ve bir milyondan fazla kişi de yerinden edildi. İsrailli liderler açıkça soykırım söylemini kullanmaya devam ediyor." şeklinde duyurular yapıldı.

        Yahudi örgüt üyeleri, Gazze için "acil ateşkes" talebiyle düzenledikleri protesto eyleminde "Adımıza soykırım yapılmasına izin vermiyoruz", "Hemen ateşkes" şeklinde slogan attı.

        IfNotNow grubunun X platformundaki paylaşımında da, "İsrail hükümeti Gazze halkını karanlıkta açlıktan öldürürken, bombalarken ve işgal ederken, önümüzdeki günlerde ve haftalarda gerçekleştireceğimiz eylemler yaşamlarımızı belirleyecek." ifadelerine yer verildi.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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        Haberi Hazırlayan: İrem Kuşoğlu
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