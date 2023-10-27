İsrail-Hamas çatışmasının 21. günü... Hamas lideri: Gazze'ye yönelik saldırılar tüm bölgeyi kontrolden çıkaracak

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İsrail-Hamas çatışmaları 21. gününde şiddetini artırarak devam ederken İsrail'in Gazze'ye düzenlendiği hava saldırılarında 7 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. İsrail'in kara operasyonu hazırlıkları sürerken Hamas lideri, Gazze'ye yönelik saldırının devam etmesinin tüm bölgeyi kontrolden çıkaracağını söyledi.

BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Hastings "İsrail Gazze'nin kuzeyine insani yardım ulaştırılmasına açıkça karşı çıkıyor" açıklamasında bulundu.

İSRAİL GAZZE'YE NOKTA OPERASYONU DÜZENLEDİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne kara güçlerince yeni bir "nokta operasyonu" düzenlendiğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, kara güçlerinin Gazze’nin orta bölgesine düzenlediği nokta operasyonuna savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) da destek verdiği ifade edildi.

Operasyon sırasında, hava araçları ve topçu birliklerinin Şücaiyye bölgesi başta olmak üzere Gazze’nin genelinde Hamas’ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu öne sürülen bölgeleri vurduğu aktarıldı.

Kara güçlerinin nokta operasyonun ardından Gazze’den İsrail topraklarına geri döndüğü ve askerlerden yaralanan olmadığı kaydedildi.

İsrail ordusu dün de Gazze’nin kuzeyine tanklarla nokta operasyonu düzenlediğini duyurmuştu.

HAMAS LİDERİ: GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI TÜM BÖLGEYİ KONTROLDEN ÇIKARACAK Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesinin sonuçları konusunda uyarıda bulunarak, bunun "tüm bölgeyi kontrolden çıkaracağını" söyledi. Hamas lideri Heniyye, "Filistin topraklarında Hamas dahil olmak üzere tüm direniş hareketleri, halkını ve toprağını özgürleştirmeyi amaçlayan ulusal kurtuluş hareketleridir. Terör ise işgalci olan, ona destek veren ve soykırıma sessiz kalandır. Gazze'ye yönelik saldırının devam etmesi tüm bölgeyi kontrolden çıkaracak. Burası sıcak bir fay haline geldi ve kimse bunun gidişatını veya sonucunu tahmin edemez." ifadelerine yer verdi. REKLAM "Meşru direniş hakkını açıkça destekleyen tüm cesur sesleri ve duruşları selamlıyorum." ifadesini kullanan Heniyye, tüm dost ülkelere, İsrail'in, Gazze'deki çocuklara, kadınlara, yaşlılara, ibadethane ve evlere yönelik saldırılarını durdurmaları için tüm platformlarda gerekli tüm baskıyı uygulamaları çağrısında bulundu.

CAN KAYBI ARTIYOR Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 326'ya yükseldiğini duyurdu. İsrail tarafından günlerdir can kaybına ilişkin yapılmasa da son olarak yapılan açıklamada Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

NETANYAHU'NUN EKİBİ "ORDUYU SUÇLADIĞI" İDDİASI Gazze Şeridi'nden İsrail'e 7 Ekim'de düzenlenen saldırılardaki güvenlik açığıyla ilgili tartışma devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ekibinin orduyu suçladığı iddia edildi. İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre Netanyahu'nun Özel Kalemi Yossi Shelley, çalışma arkadaşlarıyla katıldığı bir toplantıda 7 Ekim'de yaşananlara ilişkin "Netanyahu'nun değil ordu komutasının suçlanması gerektiğini" söyledi. REKLAM Shelley'in "Netanyahu'yu değil ordu komutasını suçlayın. Genelkurmay Başkanı, hükümet karşıtı protesto hareketi, güvenlik teşkilatının bize saldıran eski liderleri, asıl suçlanması gereken bunlar." dediği ileri sürüldü. Habere göre, Netanyahu'nun ekibindeki birçok isim de bu görüşe katılırken, Gazze Şeridi'ndeki savaşın tamamlanmasının ardından "orduyu suçlamaya devam etmelerinin mümkün olduğu" kaydedildi. Ancak Shelley'in ofisi, Kanal 12'ye yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaları yalanladı ve haberin "bir dizi yalan olduğunu, özel kalemin suçlu aramak, siyasi açıklamalar yapmak değil ülkeyi zafere taşımakla meşgul olduğunu" savundu.

HAMAS YÖNETİCİSİ: TEHLİKELİ BİR AŞAMAYA SÜRÜKLENİYOR Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatının yaklaştığını ve bunun da tehlikeli bir aşamaya sürüklendiğini söyledi. İsrail'in 7 Ekim'dekine benzer bir kaybı kaldıramayacağını kaydeden Meşal, ABD'nin bugün bir kara savaşı veya manevrası gerçekleştirmek suretiyle istediklerini minimum kayıpla elde etmek için "ortak planlama, yönetim ve niteliksel katılımla" savaşa yürüdüğünü ifade etti. REKLAM Kara savaşının yaklaştığını ve tehlikeli bir aşamaya girildiğini belirten Meşal, İsrail ve ABD'nin kayıpları en aza indirmek ve 7 Ekim'deki ilk saldırıdan sonra ikinci bir saldırıyı önlemek için kapsamlı bir plan yaptığını ifade etti. Meşal, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu zafer olmadan savaşı durduramaz, yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu için savaş ona bir iç krizle geri döner ve seferberliğe rağmen zafer yok. Şu anda daha fazla esirin serbest bırakılması, sınır kapılarının açılması ve siyaset ve medya aracılığıyla hedef alma dalgasının azaltılması yönünde görüşmeler yapılıyor." diye konuştu. SURİYE'DEKİ ABD ÜSLERİNE SALDIRI Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahasına karadan karaya atış yapılan silahlarla 10 saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ordusu varlığını sürdürdüğü Deyrizor'un kuzeyindeki Ömer petrol sahasındaki askeri üssüne karadan karaya atış yapılan silahlarla 10 saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda roketler üs ve çevresine roketler düştü. Ambulansların sevk edildiği üste, ölen ve yaralanan ABD askerlerinin olduğu iddia edildi. Söz konusu gelişmeler üzerine ABD'ye ait helikopterler petrol sahası üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Üssün çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Suriye'de son günlerde ülkenin güneyindeki Tenef bölgesi, Irak sınırı yakınlarındaki Malikiyye ilçesi, Haseke ili Şeddadi ilçesinde ve Deyrizor ilinde ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor. İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman karadan karaya atış yapılan silahlar ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.