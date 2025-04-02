İsrail, Gazze'yi bayramın son gününde de vurdu: 23 ölü

Gazze Şeridi'ndeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Deyr el-Belah, Han Yunus, Refah ve Gazze şehrine saldırılar düzenleyen İsrail'in saldırılarında çocuklar da dahil 23 kişi öldü.

Saldırılarda çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı aktarılırken, yaralanan kişi sayısı hakkında bilgi verilmedi.

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ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1042'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 542'i aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 399'a, yaralıların sayısı ise 114 bin 583'e yükseldi.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.