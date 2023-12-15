İsrail, Gazze Şeridinde yerinden edilmiş yüzlerce Filistinlinin yaşadığı okulu hedef aldı

İsrail'e ait topçu birlikleri, saldırılardan kaçarak yüzlerce Filistinlinin sığındığı, Han Yunus kentinde Hayfa Okulunu bombaladı.

Tıbbi kaynaklardan alınan bilgiye göre, söz konusu saldırıda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca Refah kentinde de bazı evleri bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

LÜBNAN'DAKİ HİZBULLAH'A HAVA SALDIRISI

FOTO: İHA

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait "askeri hedeflere" helikopter ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, askeri helikopter ve hava kuvvetlerine ait İHA'lar ile gerçekleştirilen saldırıda, "İsrail'in kuzeyine roket saldırısı için kullanılan bir alan ve askeri bölge dahil çok sayıda Hizbullah hedefine yönelik operasyon yapıldığı" belirtildi.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelere yönelik saldırının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, bunun üzerine söz konusu saldırının düzenlendiği ifade edildi.

Öte yandan, İsrail ordusu ülkenin kuzeyinde "düzenli ve yedek" kuvvetlerin etkinliğinin artırılacağı bilgisini verdi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 107 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de ise 5 sivil hayatını kaybetti.