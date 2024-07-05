İsrail, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Dış Haberler

İsrail, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Dış Haberler

REKLAM advertisement1

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, kampın kuzeyindeki Gazze Vadisi'nde odun toplayan bir gruba topçu saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının, Nusayrat Kampı'nda bir evi hedef alan saldırısında iki kadın hayatını kaybederken, yaralanan 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Güneydeki Han Yunus kentinin Beni Suheyla ve Muin bölgelerinde düzenlenen saldırılarda da çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı, yaralılar Nasır Hastanesi'ne nakledildi.

Refah kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu insani yardım çalışmalarına katılan bir kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kentinin doğusunda yer alan Şucaiyye ve Zeytun mahallelerinde çeşitli noktaları bombaladı. Hedef alınan bölgelerdeki bazı evler yıkıldı. UNRWA ÇALIŞANI ÖLDÜ Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Nusayrat Mülteci Kampı ile Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Selahaddin Caddesi'ndeki UNRWA depolarından birinin yakınının hedef alınması sonucu hayatını kaybeden 3 kişi ile 20 yaralının hastaneye getirildiği belirtildi. Sağlık yetkilileri ve görgü tanıkları da AA muhabirine yaptıkları açıklamada, naaşı hastaneye getirilenlerden birinin, UNRWA'nın depolarından birinin vurulması sonucu yaşamını yitiren UNRWA çalışanı olduğunu aktardı.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail savaş uçağının Gazze'nin orta kesimindeki Nefak bölgesinde Ebu Şaar ailesine ait bir evi bombaladığı kaydedildi. Saldırıda 2 çocuğun öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen haberde, ölü ve yaralıların Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne götürdüğü ifade edildi. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.