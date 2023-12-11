Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Gazze'nin kuzeyinde BM'ye ait okulu vurdu

        İsrail, Gazze'nin kuzeyinde BM'ye ait okulu vurdu

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda, Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir okulu bombaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 04:06 Güncelleme: 11.12.2023 - 04:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail, Gazze'nin kuzeyinde BM'ye ait okulu vurdu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Görgü tanıklarının ifadesine ve sosyal medyada yer alan görüntülere göre, İsrail ordusu, yerinden edilmiş yüzlerce kişinin olduğu, BM'ye ait bir okulu hedef aldı.

        Sosyal medyada yer alan görüntülerde, okulun bahçesinde kan izleri olduğu ve saldırı sonrasında da hedef alınan binada yangın çıktığı görüldü. Bir diğer videoda ise bir Filistinli, saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını söyledi.

        AA'nın haberine göre; İsrail ordusu, günlerdir Cibaliye Mülteci Kampı'na, karadan ve havadan saldırılarını yoğunlaştırırken, Filistin direniş güçleriyle de sahada çatışmaya devam ediyor.

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından dün yapılan açıklamada, Cibaliye'de 13 İsrail askerinin öldürüldüğü duyurulmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #israil
        #gazze
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Güngören'de silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
        Güngören'de silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
        Annesini öldürüp, babasına itiraf etti
        Annesini öldürüp, babasına itiraf etti
        Gazze'de can kaybı 18 bine dayandı!
        Gazze'de can kaybı 18 bine dayandı!
        Damper yüksek gerilim hattına temas etti, kamyon sürücüsü öldü
        Damper yüksek gerilim hattına temas etti, kamyon sürücüsü öldü
        Beşiktaş'ın kabus sezonu!
        Beşiktaş'ın kabus sezonu!
        Kızının düğününden dönerken hayatını kaybetti
        Kızının düğününden dönerken hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'den TFF'ye videolu başvuru!
        Fenerbahçe'den TFF'ye videolu başvuru!
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!
        Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!
        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"
        Habertürk Anasayfa