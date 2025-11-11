Habertürk
        ABD yönetiminin, ateşkesin sürdürülmesi amacıyla faaliyet gösterecek Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) kullanımı için, İsrail'in Gazze sınırına yakın bir bölgede askeri üs kurmayı planladığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 12:34 Güncelleme: 11.11.2025 - 12:34
        İsrail gazetesi: ABD, Gazze sınırı yakınına askeri üs kuracak
        Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, ABD'nin İsrail'in Gazze sınırına yakın bir bölgeye askeri üs kurmayı planladığı ifade edildi.

        Askeri üssü, Gazze'de varılan ateşkesin sürdürülmesi amacıyla faaliyet gösterecek ISF'nin kullanacağı kaydedildi.

        Yaklaşık 500 milyon dolara mal olması beklenen askeri üssün, birkaç 1000 askere ev sahipliği yapabileceği belirtildi.

        ABD'li yetkililerin kurmayı planladıkları askeri üssün inşası konusunda ilerleme kaydedilmesi için konuyu İsrailli yetkililer ve İsrail ordusuyla görüştüğü aktarıldı.

        İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin korunması için ISF'nin kurulması planlanıyor.

        Basında çıkan haberlere göre, birçok ülkeden güvenlik güçlerinin yer alacağı ISF, Gazze'nin İsrail ve Mısır ile olan sınırlarını güvence altına alacak, sivilleri ve insani koridorları koruyacak ve yeni bir Filistin polis gücünü eğitecek.

        ISF, Gazze'de askeri altyapıların yok edilmesi, bölgenin silahlardan arındırılması ve Filistinli grupların silahsızlandırılması gibi görevleri yürütecek.

        ISF'nin görevleri arasında Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarının gönüllü olarak yapmaması halinde silahsızlandırılmasını da içeriyor.

