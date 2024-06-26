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        Haberler Dünya "İsrail'e destek veren ülkeler tutumlarını gözden geçirmeli" | Dış Haberler

        "İsrail'e destek veren ülkeler tutumlarını gözden geçirmeli"

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in, kendi güvenliğini sağlama adı altında, tüm dünyanın gözü önünde Gazzelileri katlettiğine, milyonlarca insanı yerinden ettiğine dikkati çekerek, "İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, vakit çok geç olmadan bu tutumlarını gözden geçirmelidir." dedi. Fidan, NATO üyesi ülkelerin birbirlerine yaptırım uygulamaması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 17:34 Güncelleme: 26.06.2024 - 17:34
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        Bakan Fidan'dan NATO ülkelerine çağrı
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        Fidan, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski ve Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ile Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci'nin 4. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

        NATO Zirvesi'ne ilişkin, Türkiye'nin önceliklerini ve beklentilerini Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski ve Romanya Dışişleri Bakanı Odobescu'ya anlattığını aktaran Fidan, mevkidaşlarına 2023'teki NATO Vilnius Zirvesi'nde alınan kararların uygulanmasının ve takip edilmesinin önemini anlattığını dile getirdi.

        Fidan, "(NATO) İttifak üyesi ülkelerin birbirlerine yaptırım uygulaması müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor." diyerek, müttefikler arasında özellikle savunma sanayi alanında yaptırım, kısıtlama ve engellemelerin tamamen kalkması gerektiğini kaydetti.

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        Vilnius'ta verilen taahhütlerin yerine getirilmesini istediklerinin altını çizen Fidan, "Yaptırımlar ve kısıtlamalar, sadece buna maruz kalan müttefik ülkeyi etkilemiyor. Bu anomali, esasen NATO'nun caydırıcılığını ve savunma kapasitesini de azaltıyor." dedi.

        Terörle mücadelede destek çağrısı

        Görüşmelerde, terörizmle mücadele konusunu ele aldıklarının ve NATO'nun bu hususta somut adımlar atmasını beklediklerinin altını çizen Fidan, Türkiye'nin terörle mücadelede yıllardır çok ağır bedeller ödediğine işaret etti.

        Fidan, müttefiklerin, terörle mücadelede kayıtsız şartsız Türkiye'nin yanında olmasını beklemenin en doğal hakları olduğunu söyleyerek, "(NATO) Müttefiklik, terörle mücadele gibi son derece hassas bir konuda, tüm üyelerin birbiriyle azami dayanışma içinde olmasını gerekli kılmaktadır." ifadesini kullandı.

        Dışişleri Bakanı Fidan, terörle mücadele konusunda verilmiş sözlerin Washington'daki NATO Zirvesi'ne kadar tamamlanması gerektiğini vurguladığını aktardı.

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        #Bakan Fidan
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