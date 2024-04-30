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        Haberler Dünya İsrail: Doğu Kudüs'te polisi bıçaklayan Türk vatandaşı öldürüldü

        İsrail: Doğu Kudüs'te polisi bıçaklayan Türk vatandaşı öldürüldü

        İsrail polisi, Doğu Kudüs'te polisi bıçaklayan bir Türk vatandaşının öldürüldüğünü bildirildi. AA'nın haberine göre İsrail polisi, bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir kişiyi öldürdü. Reuters ise, Türk vatandaşı bir kişinin Kudüs'te bir İsrail polisini bıçakladığını, saldırının ardından Türk vatandaşının polis tarafından öldürüldüğü duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 30.04.2024 - 13:44 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:37
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        İsrail: Polisi bıçaklayan Türk vatandaşı öldürüldü
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        İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde İsrail polisini bıçaklayan bir kişiyi öldürdü.

        Reuters haber ajansı, Türk vatandaşı bir kişinin Kudüs'te bir İsrail polisini bıçakladığını, saldırının ardından Türk vatandaşının polis tarafından öldürüldüğü duyurdu.

        AA'nın haberine göre ise, İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde polise bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir kişiyi öldürdü.

        İsrail polisinden yapılan açıklamada, “Eski Şehir bölgesinde es-Sahire (Herod) Kapısı bölgesinde yerel saatle 12:30 sularında bir kişinin polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu, polislerin şüpheli kişiyi ateş açarak etkisiz hale getirdiği ve saldırganda bir bıçak bulunduğu” ifadelerine yer verildi.

        Polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada saldırı girişiminde bulunan kişinin 34 yaşında bir Türk vatandaşı olduğu iddia edildi.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #kudüs
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