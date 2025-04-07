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        Haberler Dünya İsrail Dışişleri Bakanı, BAE'li mevkidaşıyla "bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri" görüştü - Dünya haberleri | Dış Haberler

        İsrail Dışişleri Bakanı, BAE'li mevkidaşıyla "bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri" görüştü

        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Abu Dabi'de bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 01:59 Güncelleme: 07.04.2025 - 01:59
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        İsrail Dışişleri Bakanı, BAE'li mevkidaşıyla görüştü
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        İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Saar ile Nahyan'ın bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini ele aldığı belirtildi.

        Açıklamada, ikilinin ocak ayında yaptığı görüşmenin ardından ikinci kez bir araya geldiği ifade edildi.

        BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, BAE Dışişleri Bakanı Nayhan ile İsrailli mevkidaşı Saar, ikili ilişkilerin yanı sıra ateşkes ve esir takası anlaşmasının yeniden yürürlüğe girmesi üzerine bölgesel ve uluslararası çabaları ele aldı.

        Bakan Nahyan, görüşmede, ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması ile bölgedeki çatışmanın genişlemesini önlemek için çabaların öncelenmesi gerektiğini vurguladı.

        Gazze Şeridi'ndeki sivillerin maruz kaldığı trajik koşullar nedeniyle acil insani yardımın güvenli, sürdürülebilir ve engelsiz akışının sağlanması gerektiğini mevkidaşına aktaran Nahyan, ayrıca iki devletli çözüm temelinde kapsamlı bir barışa ulaşmak için müzakerelerin yeniden başlatılmasının önemini vurguladı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #israil
        #BAE
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