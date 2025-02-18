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        Haberler Dünya İsrail'den Suriye'ye saldırı | Dış Haberler

        İsrail Suriye'nin güneyindeki yerleşim yerleri vurdu

        Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin güneyinde ilerleyen İsrail güçleri, Kuneytra'yı ele geçirirken Dera'nın da kırsal bölgelerine kadar girdi. İsrail'in son olarak Dera'daki yerleşim yerlerine topçu atışı gerçekleştirdiği bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 22:42 Güncelleme: 18.02.2025 - 22:42
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        İsrail'den Suriye'ye saldırı
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        İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Dera'nın güneybatısında sivil yerleşim yerlerine topçu saldırısı düzenledi.

        Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu, Dera'nın güneybatısına 9 topçu saldırısı düzenledi.

        Saldırıda, sivil yerleşim yerleri hedef alındı.

        Saldırılarda şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı.

        İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve işgali

        Suriye'de 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye yönelik saldırıları yoğunlaştı.

        İsrail ordusu, hava saldırıları ile Suriye ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha ederek, Suriye topraklarındaki Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

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