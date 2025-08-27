Habertürk
        İsrail'den Şam'ın güneyine saldırı | Dış Haberler

        İsrail'den Şam'ın güneyine saldırı

        İsrail'in Şam'ın güneyinde bulunan Küsve bölgesine saldırı düzenlediği bildirildi. Reuters'ın haberine göre bölgede eski rejimden kalan askeri tesisler bulunuyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.08.2025 - 21:49 Güncelleme: 27.08.2025 - 23:02
        İsrail'den Şam'ın güneyine saldırı
        İsrail'e ait savaş uçakları Şam’ın güneyinde Küsve bölgesindeki Mani Dağı'na çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

        Reuters'ın haberine göre bölgede eski rejimden kalan askeri tesisler bulunuyor.

        Saldırı sonucu hasar ya da zayiat bulunup bulunmadığına dair henüz bir bilgi yok.

        El Cezire'nin haberine göre, İsrail ilk saldırıların ardından Şam kırsalına yeni saldırı düzenledi.

        6 SURİYELİ ASKER HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA), Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Küsve bölgesine düzenlediği saldırılarda 6 Suriyeli askerin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

        Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin aktardığına göre, İsrail SİHA'ları dün öğle saatlerinden sonra Şam'ın güneybatısında yer alan Küsve'de Suriye ordusuna ait bazı noktaları hedef almıştı

        Düzenlenen saldırılarda 6 Suriyeli asker yaşamını yitirdi.

        Dün, Suriye devlet televizyonu El-İhbariye, işgalci İsrail güçlerinin Kuneytra'nın kuzeyindeki Tırınce köyünde bir eve düzenlediği saldırıda 1 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

        Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarını "şiddetle" kınamıştı.

        
