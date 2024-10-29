İsrail'den Lübnan'ın doğusuna hava saldırısı: 22 ölü

İsrail savaş uçaklarının Baalbek iline bağlı 5 bölgeye saldırılar düzenlediği belirtildi. İsrail güçlerinin Baalbek'in Brital beldesinde bir binayı bombaladığı kaydedilirken, 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 10 kişinin yaralandığı aktarıldı.

AA'nın Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya dayandırdığı habere göre; saldırıda yaralanan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi. Saldırı sonucu yakın binalarda ve bazı araçlarda hasar oluştuğu bilgisinin paylaşıldığı haberde, İsrail'in silahlı insansız hava aracıyla Baalbek'in Tareyya beldesinde bir motosikleti hedef aldığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek el-Hirmil vilayetinde düzenlediği hava saldırıları sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusunun Baalbek'in Buday beldesine düzenlediği saldırıda ise Asaf ailesinden 6 kişinin öldüğü, Yunin beldesine yapılan saldırıda da 2 kişinin öldüğü ve 6'sının yaralandığı belirtildi.

Baalbek'in Er-Ram beldesine İsrail savaş uçaklarının saldırısında 7 can kaybı olduğu ve enkazdan çıkanlara ulaşmaya çalışıldığı duyuruldu.

İsrail'in Tareyya beldesine yönelik diğer bir saldırısında da 3 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisine yer verilirken, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

İSRAİL’İN LÜBNAN’DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 2 BİN 710 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 710 kişi öldü, 12 bin 592 kişi yaralandı.

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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.