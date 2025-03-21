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        Haberler Dünya İsrail'den Gazze'yi ilhâk tehdidi | Dış Haberler

        İsrail Savunma Bakanı Gazze'nin bir kısmını ilhâk edeceklerini söyledi

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'nin bir kısmını ilhâk etmekle tehdit etti. Katz, Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı reddettiğini ve böylece kaybedeceği toprakların İsrail tarafından ilhâk edeceğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 21:16 Güncelleme: 21.03.2025 - 21:16
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        İsrail'den Gazze'yi ilhâk tehdidi
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        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas anlaşmayı reddetmeyi sürdürdükçe "İsrail'in Gazze'de daha fazla Filistin toprağını ilhak edeceğini" söyledi.

        Katz, yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna "Gazze'de yeni bölgelerin ele geçirilmesi, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi ve Gazze Şeridi çevresindeki tampon bölgelerin genişletilmesi" talimatı verdiğini aktardı.

        Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı reddettiğini ileri süren Katz, Hamas bu tavrını devam ettirdikçe "daha fazla toprak kaybedeceğini ve İsrail'in bu toprakları ilhak edeceğini" açıkladı.

        Katz, "İsrail ordusunun Filistinlileri sürgün ederek kara işgaliyle ele geçirdiği noktalarda kalıcı kontrol sağlayacağını" belirtti.

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        Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan şiddetli saldırıların süreceği tehdidini yineleyen Katz, şu ifadeleri kullandı:

        "Gazze nüfusunu güneye tahliye etmek ve ABD Başkanı (Donald) Trump'ın Gazze sakinleri için gönüllü transfer planını uygulamak da dahil olmak üzere tüm askeri ve sivil baskı araçlarını kullanacağız."

        Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

        İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 600’e yakın Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1000 kişi yaralandı.

        Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas’a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

        Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

        İsrail’in saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

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