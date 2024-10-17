İsrail'den Almanya'ya 'insancıl hukuka uyacağına dair' mektup

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Federal Meclis’te Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Meclis Grubu milletvekillerinin hükümetinin aylardır İsrail'e mühimmat ve tank yedek parçaları için ihracat izni vermeyi neden reddettiğine ilişkin sorularını yanıtladı.

Başbakan Olaf Scholz’un söylediği gibi İsrail’e silah satışının durdurulmasının veya boykot edilmesinin söz konusu olmadığını ileri süren Baerbock, bu konuda yasalara uyduklarını ve son aylarda silah tedarik ettiklerini savundu.

Baerbock, "Federal hükümet olarak bu doğrultuda yasalara uymakla yükümlüyüz. Bu da, uluslararası insancıl hukuka riayet edilmesini sağlamamız gerektiği anlamına geliyor." dedi.

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Bunu Federal Meclis’te ve Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) yaptıkları açıklamada da açıkça belirtiklerini ifade eden Baerbock, her (silah) talebinin incelendiğini belirtti.

Baerbock,,"Taleplere, yasalarımıza ve düzenlemelerimize göre inceleme yapılır. Bu uluslararası insancıl hukuk konusunda taahhütlerin olması gerektiği anlamına da gelir. Şimdi bu söz son meseleler için verildi. Bu doğrultuda Başbakan da, o zaman bu noktada başka (silahlar için) onayların yapılacağını açıkça belirtti." diye konuştu.

"HER ZAMAN İNSANİ KONULARIN ÜZERİNDE DURDUKLARINI" SAVUNDU

Amerikalı ve İngiliz ortaklar gibi Almanya’nın da her zaman insani konuların üzerinde durduğunu savunan Baerbock, “Biliyorsunuz, ABD Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı, tam da aynı konuda uluslararası insancıl hukuka ilişkin bir mektup yazdı. Size soruyorum, onlara artık İsrail'in ve meşru müdafaasının desteklemediklerini mi isnat ediyorsunuz? " ifadelerini kullandı.