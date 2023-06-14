AA

İsrail ordusu, Mısır sınırında 3 askerinin öldüğü olayla ilgili soruşturmanın sonucunu açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu olayda Mısırlı polisin, İsrailli çavuş Uri İzhak Iluz ve çavuş Lia ben Nun'u öldürdüğü belirtilerek, olaydan birkaç saat sonra İsrail güçleriyle Mısırlı polis arasında sıcak çatışma yaşandığı kaydedildi.

AA'nın haberine göre, açıklamada, bu çatışmada ise çavuş Ohad Dahan'ın da yaşamını yitirdiği ve bir askerin yaralandığı anlatılarak, sonrasında tabur komutanının askerleriyle Mısırlı polisi öldürdüğü aktarıldı.

"Soruşturma sonucunda Mısırlı polisin sınırdaki tel örgüleri geçerek İsrail topraklarına sızdığı ve birlikteki askerlere ateş ettiği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verilen açıklamada, olayın temel sebebi olarak "sınırda gizli durumdaki güvenlik koridorunun kapatılmaması ve sınır bölgesinde asayiş ve güvenliğin sağlanamaması" gösterildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 3 Haziran'da Mısır sınırında meydana gelen çatışmada 3 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Açıklamada, askerlere ateş açan saldırganın Mısırlı bir "polis memuru" olduğu ve İsrail askerinin karşılık vermesi sonucu öldürüldüğü kaydedilmişti.

Mısır ordusundan yapılan açıklamada ise bir "güvenlik görevlisinin" uyuşturucu kaçakçılarını takip ederken sınırdaki barikatı geçtiği, ardından çıkan çatışmada 3 İsrail askeri ile güvenlik görevlisinin öldüğü, 2 İsrail askerinin de yaralandığı belirtilmişti.

Olay üzerine İsrail'den üst düzey üç ordu yetkilisi dün Mısır’ın başkenti Kahire’yi ziyaret ederek devam eden ortak soruşturmaya ilişkin Mısırlı yetkililerle görüşmüştü.

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