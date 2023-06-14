Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Ortadoğu

İsrail'den 3 askerinin öldüğü Mısır sınırındaki olaya ilişkin açıklama

İsrail ordusu, Mısır sınırında 3 İsrail askerinin ve 1 Mısır polisinin öldüğü çatışmayla ilgili başlatılan soruşturmanın sonucunu açıkladı

Giriş: 14.06.2023 - 06:35 | Güncelleme: ABONE OL
İsrail'den 3 askerinin öldüğü Mısır sınırındaki olaya ilişkin açıklama
AA

İsrail ordusu, Mısır sınırında 3 askerinin öldüğü olayla ilgili soruşturmanın sonucunu açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu olayda Mısırlı polisin, İsrailli çavuş Uri İzhak Iluz ve çavuş Lia ben Nun'u öldürdüğü belirtilerek, olaydan birkaç saat sonra İsrail güçleriyle Mısırlı polis arasında sıcak çatışma yaşandığı kaydedildi.

AA'nın haberine göre, açıklamada, bu çatışmada ise çavuş Ohad Dahan'ın da yaşamını yitirdiği ve bir askerin yaralandığı anlatılarak, sonrasında tabur komutanının askerleriyle Mısırlı polisi öldürdüğü aktarıldı.

"Soruşturma sonucunda Mısırlı polisin sınırdaki tel örgüleri geçerek İsrail topraklarına sızdığı ve birlikteki askerlere ateş ettiği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verilen açıklamada, olayın temel sebebi olarak "sınırda gizli durumdaki güvenlik koridorunun kapatılmaması ve sınır bölgesinde asayiş ve güvenliğin sağlanamaması" gösterildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 3 Haziran'da Mısır sınırında meydana gelen çatışmada 3 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Açıklamada, askerlere ateş açan saldırganın Mısırlı bir "polis memuru" olduğu ve İsrail askerinin karşılık vermesi sonucu öldürüldüğü kaydedilmişti.

Mısır ordusundan yapılan açıklamada ise bir "güvenlik görevlisinin" uyuşturucu kaçakçılarını takip ederken sınırdaki barikatı geçtiği, ardından çıkan çatışmada 3 İsrail askeri ile güvenlik görevlisinin öldüğü, 2 İsrail askerinin de yaralandığı belirtilmişti.

Olay üzerine İsrail'den üst düzey üç ordu yetkilisi dün Mısır’ın başkenti Kahire’yi ziyaret ederek devam eden ortak soruşturmaya ilişkin Mısırlı yetkililerle görüşmüştü.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Türkiye, Kuveyt'e milli SİHA Bayraktar TB2 ihraç edecek
Türkiye, Kuveyt'e milli SİHA Bayraktar TB2 ihraç edecek
İstinat duvarı yıkıldı: 6 araç hasar gördü
İstinat duvarı yıkıldı: 6 araç hasar gördü
Sağlık beyanı denetimlerinde usul ve esaslar belirlendi
Sağlık beyanı denetimlerinde usul ve esaslar belirlendi
Sürücüsü fenalaşan TIR devrildi
Sürücüsü fenalaşan TIR devrildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.