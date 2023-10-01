İsrail'de protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!

Başta Tel Aviv, Hayfa, Batı Kudüs gibi kentler olmak üzere ülke genelinde onlarca farklı noktadaki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı. Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de protestocular Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.